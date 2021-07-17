〈時評〉疫情造成一個地球兩個世界 政府要加強照顧弱勢族群

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續， 全國三級警戒下餐飲外送服務員每天忙得不可開交，自 己只能找空檔，以機車為座、... 武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續， 全國三級警戒下餐飲外送服務員每天忙得不可開交，自 己只能找空檔，以機車為座、保溫袋為桌，填飽自己的 肚子再上路。 中央社記者孫仲達攝 110年6月16日 (來源 中央社)

新冠肺炎疫情重創全球，一個地球兩個世界，貧富差距擴大，財富快速向手握生產工具菁英份子集中，窮人更加貧窮，政府應重視貧富差距擴大問題，加強照顧弱勢族群，避免社會衝突加劇。

三重市最近有一位單親媽媽，騎機車載兩位稚子，冒雨到10公里以外台北市信義區餐廳，領取兩個免費便當，消息見報引起關注，三重附近餐廳不忍見弱勢人民困境，表示願意提供免費便當。

高雄市發生警察取締水泥工蹲在地上吃早餐蛋餅，因為未戴口罩，開了一張3000元罰單，他表示四週無人，為何不能蹲在地上吃早餐？警察不理，照樣開單，後來他向市議員陳情，幸虧市長陳其邁明察秋毫，裁定免罰，不然又是增加民怨。

當今台灣社會有多少勞工，每天必須在外面承受刮風下雨，為養家活口打拼，無法正常回家吃三餐，例如建築工地工人、快遞送貨員、計程車駕駛、卡貨車司機⋯，太多勞工必須在戶外用餐盒，如果不能脫口罩，又要如何吃飯？執法人員只要注意提醒，保持社交距離即可，何需死咬規定不放，為難弱勢勞工？

最近高雄市有一家餐廳，在店門口放置兩大保麗龍箱，內裝便當，掛上說明書，歡迎辛苦的外送員自行免費取用，而且還願意為他們加熱。一位外送員說，看到餐廳老闆如此體貼，感動得當場掉淚，台灣處處有溫情，卻也顯示辛苦的勞工，確實需要社會的關懷，請問當他們在路邊吃便當，還能戴口罩嗎？法律能夠不兼顧人情？

台灣近年經濟成長快速，進出口暢旺，平均國民所得每年超過三萬美元，值得肯定。但是政府應注意，5月中旬疫情爆發後，台灣經濟外熱內冷，工業生產創造對外貿易帶來的財富，只能為一部分人創造機會。另外有內需消費從業人員多達475萬餘人，他們的生活正面臨嚴峻挑戰。

主計處統計，今年5月份勞工就業人數大減，低工時人數大幅成長，失業率達4.11%，創下2013年以來同期新高。失業人數高達48.9萬人，比4月增加5.4萬人，且有79.2萬勞工，每週工時不到35小時，入不敷出，生活陷入困境，預料6、7、8月情勢會更加嚴峻，政府要做好準備，全力幫助弱勢族群渡過經濟寒冬。

當今世界各國都一樣，即使疫情衝擊嚴重，股市卻依然屢創新高，台股從5月股價指數低點15159點，突破18000點，創高點紀錄，諸多產業如航運、鋼鐵、原物料、食品，因國際經濟因素，景氣仍然不錯，員工收入及生活穩定。

然而，觀光飯店、餐飲、旅遊、補教、零售、美容美髮、百貨等內需產業，自5月以來，有高達9成營業收入直直落，半數業績下滑4成以上，衰退60％以上，佔27％，又有28％暫時停業，15％永久停業，這些企業被迫裁員減薪，員工生計限入困境相當普遍。

國外實施疫情警戒，封城鎖國，雖然發放紓困津貼，但是金額畢竟有限，仍會密切注意疫情對弱勢族群的影響，甚至連流浪漢都會加強照顧三餐溫飽，以及生活是否需要幫助，還會在公共場所廣設餐飲供應站，排隊領取三餐的人龍，常常看不到盡頭，弱勢人民生活的困境，會出乎政府預料。

一個地球兩個世界，全球皆然，疫情造成貧富差距更加惡化。兩極化的發展，中產階級大幅陷落，政府要加強照顧企業倒閉，遭減薪裁員的弱勢人民，讓全民都能安渡疫情危機，不致醸生社會問題，應是政府當務之急。