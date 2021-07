【2021國際宗教自由峰會】揭中共在集中營內強暴婦女！前美宗教自由大使會見中國維權人士、哈薩克難民

(台灣英文新聞/華府特派記者俞平 華盛頓採訪報導)2021國際宗教自由峰會本周在華府盛大舉辦,在美東時間13日傍晚的開幕式上,川普任內任宗教自由大使的布朗巴克(Sam Brownback)與赴美的中國維權人士陳光誠、從新疆集中營逃出赴美國國會聽證的哈薩克難民古孜拉.阿瓦爾汗(Gulzira Auelkhan)等人見面。

在川普執政時,美國國務院自2018年起在每年7月固定主辦「促進國際宗教自由部長級會議」(The Ministerial to Advance Freedom of Religion or Belief),並一連三年舉辦。自拜登上任美國總統以來,目前為止尚未任命國際宗教自由無任所大使,官網上也不見2021年的宗教自由會議。在川普任內任宗教自由大使的布朗巴克,則籌辦並主導民間版的2021國際宗教自由峰會(International Religious Freedom Summit 2021),這場峰會在華府的歐姆尼飯店(Omni Hotels)舉辦。美東時間13日傍晚的開幕式,布朗巴克前大使在會中與赴美的中國維權人士陳光誠、從新疆集中營逃出赴美國國會聽證的哈薩克難民古孜拉.阿瓦爾汗等人見面。

自1998年柯林頓總統簽署《國際宗教自由法》(International Religious Freedom Act of 1998)以來,每一任國際宗教自由無任所大使幾乎都是在總統任期第一年後才有人選,並經國會確認。儘管拜登政府至今尚未任命宗教自由大使,但國際宗教自由委員會仍持續運作,依法獨立行使職權。該委員會於今年4月公布年度報告,除了建議美國政府繼續將中國列為系統性、持續和嚴重侵犯宗教自由的「特別關注國」,同時呼籲,若中國政府對宗教自由的迫害持續,美國政府不應派官員出席2022年北京冬奧會。

政府原訂的「促進國際宗教自由部長級會議」停擺了,但與川普同進退的前宗教自由大使的布朗巴克(Sam Brownback)卻沒閒著,在卸任沉潛一斷時間後,如今在華府發動2021國際宗教自由峰會(International Religious Freedom Summit 2021)。除了民間,美國國會也沒閒著,就在峰會開幕前,美國國會跨黨派的蘭托斯人權委員會(Tom Lantos Human Rights Commission)發動全球宗教自由聽證會(The State of Religious Freedom Around the Globe),除了邀請美國國際宗教自由委員會主席娜丁·曼扎(Nadine Maenza)進行報告,也邀請對華援助協會(China Aid Association)創辦人兼會長傅希秋、美國巴哈伊教(Bahá’ís of the United States)海外項目主任安東尼·萬斯(Anthony Vance)、阿赫邁底亞穆斯林社區(Ahmadiyya Muslim Community)國家公共事務主任阿姆賈德·馬哈茂德·汗(Amjad Mahmood Khan)、奈及利亞索科托主教馬修·哈桑·庫卡(Matthew Hassan Kukah)、西北大學政治學和宗教研究教授伊麗莎白·沙克曼·赫德(Elizabeth Shakman Hurd)、哈佛神學院宗教素養和職業計劃副主任蘇珊·海沃德牧師。而最令人注目的是,來自新疆的哈薩克穆斯林少數民族古孜拉.阿瓦爾汗(Gulzira Auelkhan)。

出生新疆並於2014年移民哈薩克的古孜拉,2017年7月古孜拉的姐夫、妹夫受中共警察的指使打電話給她並要求她回中國。2017年7月中旬,古孜拉由霍爾加斯海關返回中國,中共當局隨即將她逮捕,並將她送進位於新疆伊犁哈薩克自治州伊寧縣的集中營。期間,古孜拉被多次轉移至不同的集中營。她的丈夫特新佔·伊薩那力(Tursynzhan Issanali)向在2017年11月向位於哈薩克阿拉木圖的人權機構「阿塔珠爾志願者組織」(Atajurt Kazakh Human Rights, Atajurt字意為父親的家園)創辦人賽爾克堅(Serikzhan Bilash)發出求救。賽爾克堅與古孜拉的先生開始為她呼籲,捍衛她在哈薩克的權利。

古孜拉在證詞中控訴,中共官員迫使她在內的被拘留者承認自己犯罪。中共官員甚至謊稱,「只要你承認這些罪名,你就自由了」,以此來逼迫他們認罪。有一些被拘留者選擇認罪,在認罪書上按手印,並用中文在下面簽上名字。最終,他們被以宗教極端勢力與境外反華勢力勾結等罪名送往集中營改造思想。

古孜拉揭露,中共當局在她所待過的四個集中營裡皆安裝監視器,包括洗手間裡和浴室裡,因此她和其他被拘留者都沒有隱私可言。監獄裡更實行一系列嚴格地規定,包括洗澡時間不得超過10分鐘。中共官員甚至讓他們上廁所不得超過2分鐘。若任何被拘留者超時,會被電棒敲擊頭部。古孜拉2019年1月30日因頭痛和噁心而要求做體檢。

不僅如此,中共更強迫每位被拘留者施打250元人民幣的所謂「流感疫苗」。古孜拉回憶,在接下來的6個月裡,她每星期流鼻血2至3次。「那個時候或者其它我們生病的時候,獄卒就給我們吃安眠藥」。此外,中共更強迫飲食習慣不一樣的他們必須天天吃米飯,若任何人違背,中共官員將折磨他們,讓他們坐「老虎凳」—一種酷刑,像是浸水刑凳。如果被施暴者因疼痛而暈闕,官員們就會往他們頭上澆冷水,刺激他們醒過來。獄卒甚至對他們大喊大叫,「我們才辛苦呢!你們怎麼敢睡覺?」

古孜拉還作證直指在集中營裡,獄卒迫使他們學普通話和中共法律。對於普通話只有基礎水準的她來說,要達到中共要求的80分極為困難,若作弊被抓到,獄卒會把針插入他們的指甲下面,讓他們痛不欲生。

更離譜的是,古孜拉親眼目睹中共在集中營裡系統性、有組織的強姦女性。「我聽到有的女人帶著手銬在被獄卒送到小房間後哭喊,說中文的男人強姦她們。當那些殘酷的男人離開後,獄卒強迫我給這些女人洗澡」。古孜拉悲痛表示,「對我來說最痛苦的要求是:囚犯不能哭。如果我們哭的話,管教會認為我們被感染了錯誤或者不當思想,並要求我們在『老虎凳』上坐14個小時。要馬他們會把我們送去其它更嚴格的集中營」。

古孜拉的案件獲得美國自由亞洲電台報導關注,最終中共逼迫她簽了幾份保密保證書後,將她送到了位於中國和哈薩克斯坦國中間的霍爾加斯海關。最後, 2019年1月5日中共當局允許她由霍爾加斯海關離境。

在國會聽證完後,古孜拉與家人受邀參加「2021國際宗教自由峰會」,並在台灣關懷中國人權聯盟理事長楊憲宏的介紹下與布朗巴克大使會面並合影,布朗巴克也用英文向他們表示「歡迎來到美國」。除此之外,古孜拉與家人也在會中與維吾爾人權項目(Uyghur Human Rights Project)的幾位成員會面交談。會中,布朗巴克大使也與台灣基督教長老教會代表、中國維權人士陳光誠等人會面。

雖然這次的峰會不是美國國務院主辦,但開幕式的會場依然被擠爆,吸引包括德國另類選擇黨(Alternative für Deutschland)的人權專員、越南裔美國非政府組織成員、美國基督教活動組織「敞開之門」(Open Doors)的創辦人等參與會議。