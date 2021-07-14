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【台灣微解封】北市推9大紓困精進措施•5到7月減租、降租、延稅　建國花市先讓20%攤商進駐

建國花市先讓20%的攤商進駐，慢慢放寬，人流管制則在必要時限制一小時消費時間；在傳統市場及夜市方面，夜市攤販營業數降載至50%。

By 宇妍, 台灣英文新聞
2021/07/14 20:28
【台灣微解封】北市推9大紓困精進措施•5到7月減租、降租、延稅　建國花市先讓20%攤商進駐

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（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）台北市長柯文哲今天(14日) 宣布疫情紓困精進措施，包含公有場地減租75%、住宅減30%；此外建國花市因應微解封，先讓20%攤商回歸；傳統市場及夜市攤販數也降至一半。

【台灣微解封】北市推9大紓困精進措施•5到7月減租、降租、延稅　建國花市先讓20%攤商進駐台北市政府下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，市長柯文哲宣布紓困及微解封措施。
柯文哲表示，因應產業界建議，在租金部分，公有場地降75%、住宅減30%，後續看疫情變化調整。

此外建國花市先讓20%的攤商進駐，慢慢放寬，人流管制則在必要時限制一小時消費時間；在傳統市場夜市方面，夜市攤販營業數降載至50%，並同樣禁止試吃、邊走邊吃等。

【台灣微解封】北市推9大紓困精進措施•5到7月減租、降租、延稅　建國花市先讓20%攤商進駐【台灣微解封】北市推9大紓困精進措施•5到7月減租、降租、延稅　建國花市先讓20%攤商進駐柯文哲並說，社福、民政系統與飲食無關的部分將逐一開放，嚴密監視過程，有風吹草動再改變。

北市府財政局陳家蓁局長也詳細說明「北市9大短期紓困精進措施」，她表示這次紓困精進措施實施期間為110年5月-7月，仍包含延稅、降稅、減租、免租、延租、優息、補貼、企業融資、勞工紓困等多種面向。詳細內容請上「臺北市政府財政局網站」嚴重特殊傳染性肺炎紓困措施主題專區。

她表示，疫情期間，市府鼓勵民眾採用線上申請，請市民朋友到「臺北市政府市民服務大平臺網站」COVID-19紓困專區提出申請。

北市府也提供延稅措施，除房屋、娛樂、牌照、地價稅之外，此次精進紓困更加入印花稅。符合相關條件者，皆可向市府提出申請延期12個月或分期36期，適用期間更延長到111年6月30日止。此外，針對先前已通過核准之延稅申請者，因三級警戒影響，將可再提出申請延期或分期。

【台灣微解封】北市推9大紓困精進措施•5到7月減租、降租、延稅　建國花市先讓20%攤商進駐

【台灣微解封】北市推9大紓困精進措施•5到7月減租、降租、延稅　建國花市先讓20%攤商進駐
降稅的部分，市府特別提醒，如市民朋友持有之房產建物，在使用上因疫情而被禁止內用、或者因疫情而停業，其房屋稅率皆可申請由3%降為2%。北市府也提供質借利息減少75%的優息方案。

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