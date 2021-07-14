「孩童家庭防疫補貼」7/15起開放郵局臨櫃領取

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）行政院推動「孩童家庭防疫補貼」，補助國小以下孩童及國高中身心障礙生每人新台幣1萬元，自6月15日開放網路申請以來屆滿一個月，申請率已達94.41%。教育部表示， 明(15)日起開放郵局臨櫃申領，但也提醒民眾申領時請務必遵守中央流行疫情指揮中心相關防疫規範。

懶人包！「孩童家庭防疫補貼」16日起入帳 18日開放實體ATM領取

行政院為因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫期間，父母或監護人需在家照顧孩童，為減輕家庭經濟負擔，提供國小以下孩童及國高中(含五專前三年)身心障礙學生，每人新臺幣10,000元之孩童家庭防疫補貼。

自6月15日開放網路申請、 6月18日起銀行實體ATM領取， 統計二種管道至今日，合計1個月 ，領到10,000元孩童家庭防疫補貼的人數已達2,159,651人，請領比率已達94.41%(資料庫內共2,287,468人符合領取資格)。

為服務父母或監護人以外之實際照顧者、部分沒有健保卡的孩童(計5,393筆)、不方便採網路或ATM領取的民眾，自7月15日起至9月30止也可以到郵局臨櫃申領。

教育部提醒申領人(包括父母、監護人或實際照顧者)到郵局臨櫃辦理時，記得攜帶完整的下列證明文件，以利郵局櫃檯快速作業：

(一)孩童已領有健保卡者：

請攜帶孩童健保卡正本，及申領人本人之身分證正本或居留證正本至郵局櫃檯辦理。孩童健保卡有如遺失情形，申辦前請先洽健保單位補發卡。

(二)孩童從未有健保卡者：

請攜帶有孩童之戶口名簿正本或孩童之身分證正本，及申領人本人之身分證正本或居留證正本至郵局櫃檯辦理。

至於部分民眾反映，其所照顧的孩童沒有健保卡，身邊也沒有戶口名簿正本，為維護民眾權益及協助其順利請領孩童家庭防疫補貼，民眾可寄送相關證明資料至教育部國教署，由教育部國教署及衛福部社家署先協助民眾查核資料，等資料查核通過後，民眾再到郵局臨櫃辦理：

(一)資料查核：由孩童之父母、監護人或實際照顧者其中一人，寄送下列證明資料至教育部國教署：

1、證明申領人為孩童實際照顧者之切結書。

2、孩童之戶籍謄本影本或戶口名簿影本。

3、申領人之身分證影本或居留證影本。

(二)查核通過後，再攜帶教育部國教署或衛福部社家署的通知公文、申領人身分證正本或居留證正本，以及孩童之戶籍謄本或戶口名簿影本，洽郵局櫃檯辦理。

教育部呼籲，「孩童家庭防疫補貼」最遲可在今年9月30日前透過網路、實體ATM或郵局臨櫃領取，為避免不必要之移動與群聚，符合領取資格者建議可優先利用網路申領，快速又便利；若利用實體ATM及郵局臨櫃領取，也請務必遵守中央流行疫情指揮中心相關防疫規範，保持社交距離。