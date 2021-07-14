震撼！台灣朱宗慶打擊樂團邀名家開房間　《世界聚擊》線上音樂會報名秒殺

朱宗慶打擊樂團將以《世界聚擊》為主題，邀請國內外演奏家「開房間」舉辦三場線上演奏會，首場將於7月16日登場。（圖為樂團演出《泥巴》/朱宗慶... 朱宗慶打擊樂團將以《世界聚擊》為主題，邀請國內外演奏家「開房間」舉辦三場線上演奏會，首場將於7月16日登場。（圖為樂團演出《泥巴》/朱宗慶打擊樂團臉書）

（台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導）因疫情打亂國外巡演計畫，朱宗慶打擊樂團將以《世界聚擊》為主題，邀請國內外演奏家「開房間」舉辦三場線上演奏會，首場將於7月16日登場。

因疫情打亂國際巡演計畫，朱宗慶打擊樂團總監朱宗慶將舉辦「擊樂串聯直播音樂會 Online Concert 」，邀請國際擊樂名家、旅外台灣打擊樂家、國內打擊樂家，突破時差與空間限制，在百人線上會議室上輪番演奏，並分享近況互動交流。

朱宗慶表示：「雖然過去沒有以視訊的方式同時和這麼多位打擊樂家線上連線，但在所有人的共同努力下，相信直播音樂會當天，所有線上參與者都能因『喜歡打擊樂』的初心串聯在一起。可以預見的，無論你是在會議室現場或是演出後看錄製的影像，都將被這樣來自各地的打擊樂家『世界聚擊』 的表演震撼。」

朱宗慶打擊樂團指出，活動已於7月12日晚上六點開放報名，不到一小時名額立刻「秒殺」宣告額滿，每場音樂會綠影檔會於演出結束後上傳至官方Youtube頻道。

首場音樂會將於7月16日台灣時間22:30舉辦，由朱宗慶打擊樂團資深團員黃堃儼擔任音樂會主持，特別邀請到來自美國東岸的麥可．伯瑞(Michael Burritt)、美國西岸的張鈞量和大茂繪里子、法國的尚．喬法瓦(Jean Geoffroy)與史特拉斯堡打擊樂團(Les Percussions de Strasbourg)、以色列的顫動打擊樂團(Tremolo Ensemble)和匈牙利的阿瑪丁達打擊 樂團(Amadinda Percussion Group)，而朱宗慶打擊樂團則將由資深團員吳珮菁擔任木琴獨奏的演出。

第二場「擊樂串聯直播音樂會」將於首場演出後的隔週7月23日晚間10:30接力舉辦，邀請旅外的台灣國際打擊樂家；而第三場則將邀請國內的打擊樂家們持續接力，預計於8月6日晚間7:30舉辦，詳情請洽朱宗慶打擊樂團粉絲專頁。