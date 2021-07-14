Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

台灣種子「太空旅行」200天重返地球　中興大學即日起至8/15•徵選校園栽種者

▲中興大學去年10月選出番椒（甜椒）、姬蝴蝶蘭、台灣藜、向日葵等4類種子代表台灣上太空。▲該批太空種子返台後，即日起至8月15日開放學校報名參與徵選，入圍的學校可獲得上過太空的種子與未上太空的同品種種子進行栽種比較。

By 宇妍, 台灣英文新聞
2021/07/14 19:39
圖為日本甜羅勒種子在太空生長情況（資料來源: JAXA網站）

圖為日本甜羅勒種子在太空生長情況（資料來源: JAXA網站）

台灣種子「太空旅行」200天重返地球　中興大學即日起至8/15•徵選校園栽種者

圖/JAXA網站

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）台灣去年(2020年) 參與亞洲種子計畫，挑選4種台灣種子到國際太空站（ISS），經歷200天的太空旅行後，這些種子於7月10日返回地球，中興大學日前(7/12) 宣布將徵選高中職、國中小學生參與栽種計畫。

中興大學去年應國家太空中心邀請，參與日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）的亞洲種子計畫（Asia Herb in Space；AHiS），將種子送到國際太空站，研究太空環境對植物的影響。

各國依據2原則挑選種子，一是特有種或具有特殊象徵，二為作物。

中興大學多次與農試所專家討論，去年10月選出番椒（甜椒）、姬蝴蝶蘭、台灣藜、向日葵等4類種子代表台灣上太空。台灣種子「太空旅行」200天重返地球　中興大學即日起至8/15•徵選校園栽種者

圖/中興大學農業暨自然資源學院

去年7月底種子送達日本、轉達美國後，10月上太空，這批種子在太空經200天的旅行後，7月10日午間返回地球 (上圖為中興大學預先發布的時程表) 。

中興大學表示，該批太空種子返台後，將開放高中職種植姬蝴蝶蘭、國中栽種台灣藜、番椒，即日起至8月15日開放學校報名參與徵選，入圍的學校可獲得上過太空的種子與未上太空的同品種種子進行栽種比較。因向日葵種子量少留作研究用。

中央社報導，日本在此次計劃中在太空中種植甜羅勒種子 (basil seeds)，日本也贈送7000多顆未上太空的甜羅勒種子給台灣，國小組將種植甜羅勒的地球種子，作為太空上種植甜羅勒的對照。

台灣種子「太空旅行」200天重返地球　中興大學即日起至8/15•徵選校園栽種者

日本太空人野口先生負責太空種子照養(上圖/下圖) , 上圖為注射肥料的情形 （圖: JAXA網站

台灣種子「太空旅行」200天重返地球　中興大學即日起至8/15•徵選校園栽種者

中興大學農資學院將在8月份舉辦教育推廣研習會，並將太空種子分給參與單位進行研究，以了解太空環境對種子發芽、植株構造及生長型態等性狀可能造成影響。

中興大學農資學院表示，入圍團隊可獲得參訪太空中心的機會，深入了解太空科學研究的精要。預定2022 年2月舉辦「台灣種子太空旅行計畫教育成果展」，邀請入圍團隊成果發表，經評審得獎者，將公開表揚並頒予獎金及獎狀。

詳細報名辦法 超連結在此

台灣種子「太空旅行」200天重返地球　中興大學即日起至8/15•徵選各級學校栽種者
台灣
太空種子
日本
中興大學
農資學院
太空中心
亞洲種子計畫
JAXA
AHiS

相關新聞

台日友好！奈良美智特展台灣巡迴高雄登場　26件新作亮相採線上預約制
台日友好！奈良美智特展台灣巡迴高雄登場　26件新作亮相採線上預約制
2021/07/14 10:19
日本再捐台灣AZ疫苗100萬劑•預計7/15送出　外交部感謝日方3度供台疫苗•祝福東京奧運成功
日本再捐台灣AZ疫苗100萬劑•預計7/15送出　外交部感謝日方3度供台疫苗•祝福東京奧運成功
2021/07/13 12:37
日本2021新版防衛白皮書 首度明載台灣局勢穩定之重要性
日本2021新版防衛白皮書 首度明載台灣局勢穩定之重要性
2021/07/13 12:10
最愛台灣豬血糕、義美小泡芙！贈台疫苗推手立陶宛副外長專訪談愛台灣
最愛台灣豬血糕、義美小泡芙！贈台疫苗推手立陶宛副外長專訪談愛台灣
2021/07/13 12:02
【更新】台灣股匯市開盤雙漲　股市上揚285點衝破17900點•震盪整理後收在17814.33 漲152.85點
【更新】台灣股匯市開盤雙漲　股市上揚285點衝破17900點•震盪整理後收在17814.33 漲152.85點
2021/07/12 15:21

更新時間 : 2021-07-15 00:30 GMT+08:00

最受歡迎

7/13起開放「18歲以上」疫苗接種意願登記！7/16起簡訊通知施打
7/13起開放「18歲以上」疫苗接種意願登記！7/16起簡訊通知施打
台灣自購泰國AZ疫苗未獲世衛認證?! 食藥署澄清:製造廠經審查後專案輸入•不需WHO核准
台灣自購泰國AZ疫苗未獲世衛認證?! 食藥署澄清:製造廠經審查後專案輸入•不需WHO核准
【最新圖解】唐鳳「疫苗施打意願登記預約系統」啟用　台灣指揮官陳時中: 收到1922通知•才可進行預約
【最新圖解】唐鳳「疫苗施打意願登記預約系統」啟用　台灣指揮官陳時中: 收到1922通知•才可進行預約
台灣最新一批泰國製AZ疫苗品質遭疑　缺WHO、歐洲藥品管理局核准
台灣最新一批泰國製AZ疫苗品質遭疑　缺WHO、歐洲藥品管理局核准
整理包！四大超商即起開放預約疫苗接種　步驟、優惠一次看
整理包！四大超商即起開放預約疫苗接種　步驟、優惠一次看
整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
台中7/13起「微解封」指引一次看　夜市、電影院、藝文場館、圖書館、私人運動場館等有條件開放
台中7/13起「微解封」指引一次看　夜市、電影院、藝文場館、圖書館、私人運動場館等有條件開放
【7/12下午5時截止】全台灣第9、第10類疫苗接種意願　登記人數破200萬
【7/12下午5時截止】全台灣第9、第10類疫苗接種意願　登記人數破200萬
7/16開始接種 唐鳳：前三輪打AZ疫苗未登記意願要快
7/16開始接種 唐鳳：前三輪打AZ疫苗未登記意願要快
AZ、莫德納打哪種？ 副作用5萬人統計報你知
AZ、莫德納打哪種？ 副作用5萬人統計報你知