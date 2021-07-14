你的美麗SNQ來守護　SNQ品質標章認證美妝保養品 實證、確效、嚴謹品管為通過標準

SNQ強調Safety and Quality品質與安全，故須經科學實證、嚴謹品管、檢驗安全的產品方能通過，且須每年提出「續審」並獲通過後，才能繼續使用標章，希望藉此把關國人消費安全。

在這樣的標準下，目前還在SNQ認證效期內的化粧品項目包括牙膏、面膜、精油、染護髮及私密處產品、小型儀器以及臉部頸部可用的各式保養品。SNQ評審委員會審視產品配方、檢驗報告、使用效能、安全衛生及品管是否良好等，近年來看到許多申請SNQ認證的企業相當用心且不斷成長，包括成分多元新穎、代工廠具國際規格，甚至自發性針對安全性和功效進行人體試驗。這些轉變不僅影響了過去只重視行銷或代言人的化妝品市場機制，更讓許多企業開始願意加強把關產品品質！

安全品質標章–SNQ成國人消費選擇依據，認證化粧品逐年成長進步

隨著科技進步與經濟發展，國人健康意識提升，保健需求大增，國內健康消費識別–SNQ所把關的生醫保健產品除了大宗的「營養保健食品」以及數年來對抗疫情所需的「防疫產品」外，化妝清潔保養產品也是民眾更普遍使用且重視的。20年來，愈來愈多公家單位、民間大小集團或企業甚至是知名生醫或是醫美品牌主動前來申請認證，所提具的資料與品管資訊逐年顯著進步，再透過SNQ評審專家的嚴謹把關，讓通過審查的化妝保養品得以符合專業評核要項，且更完備科學驗證和品質控管。SNQ品質標章也成為企業兼顧品牌與品質雙高標準之落實與堅持的象徵。

重視「科學實證」–妳的美麗，SNQ來守護

申請SNQ認證通過並於每年再提出續審且合格的化粧品類項目目前有41項，包括牙膏、面膜、精油、染護髮及私密處產品、小型儀器以及臉部頸部可用的各式保養品等。要申請SNQ標章，須提出產品計畫書和重金屬、微生物等檢測報告，再由評審委員確認產品特色、實用效益、安全與衛生以及是否有良好的品質管制，近年來我們看到許多企業的成長與用心，例如在產品原料成分或是創新應用方式取得了研發專利、與符合國際規格的代工廠合作，甚至更進一步自主針對安全性和功效進行人體試驗。由此可見，SNQ已經影響了過去只重視行銷或代言人的化妝品市場機制，也打破了慣用的價格戰競爭方式，而讓很多企業開始願意加強把關產品品質，也使得產業發展更精進。

成分多元新穎，並以科技萃取替代豪奪自然資源

申請SNQ認證的化妝保養品，其成分配方組合各有特色，除了常見一般性成分外，也有各式玻尿酸或多胜肽、從羊奶或牛奶發酵後成分、神經醯胺、EGF成長因子，或是萃取自益生菌、清酒粕、雲芝蟲草、異黃酮多酚及酵母、法國軟毛松藻、台灣雙專利洋桔梗等精華成分，近來也有專利鉑妃248（幹細胞分泌物）、加入鑽石的胜肽以及許多知名品牌都有使用的γ-PGA聚麩胺酸（植物性膠原蛋白）等成分躍升保養品主角。也有化妝品企業只取用少量的茉莉花葉植物細胞，再以專利技術培育取得足夠的成分來源，如此可減少成分來源受到過多土壤有害物的汙染，同時也不會過度擷取自然資源，符合聯合國永續發展目標的精神，企業責任和用心由此可見。

連政府部門都來申請的SNQ品質標章，持續陪伴民眾健康生活

政府部門例如食藥署的生物標準品等已陸續取得SNQ品質標章，也有愈來愈多的各縣市衛生局近年來積極投入SNQ的品質認證，展現在心理健康、自殺預防或是改善暴力等方面的便民創新服務成果。SNQ將持續在生醫保健領域陪伴民眾享有「食安心」、「用安全」、「境安身」的健康生活。