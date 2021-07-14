微解封快閃優惠！香格里拉安心解鴨住房專案

7月13日起開始微解封，台北遠東香格里拉為解消費者想度假的心與大啖美食的饞，特別於7月13至15日推出限時三天快閃優惠「香格里拉安心解鴨住房專案」， 7月31日前兩人同行入住尊榮客房只要5,288元起 (原價13,326元)，享免費升等至台北101景觀尊榮客房、客房內享用超人氣香宮烤鴨三吃、再享價值3,000元飯店餐飲住宿抵用券等超值好禮！台北遠東香格里拉嚴格執行防疫措施，安心宅度假吃烤鴨，景觀客房就是你的私人用餐包廂！限量優惠，訂完為止，詳情及預訂請洽 (02) 2376-3266。

還沒解封，先來解「鴨」！台北遠東香格里拉於7月13日上午10點起至7月15日下午5點推出「香格里拉安心解鴨住房專案」限時閃購優惠，不分平假日每晚只要5,288元，兩人同行入住尊榮客房乙晚，不僅可免費升等至台北101景觀尊榮客房，還可享用連續三年獲得米其林餐盤推薦的香宮招牌脆皮烤鴨三吃，包含片皮鴨配捲餅、蹄香生菜片鴨鬆及時菜豆腐鴨湯(原價2,935元)！退房再加贈價值3,000元飯店禮券，適用於台北、台南遠東香格里拉住宿與餐飲以及位於板橋的館外餐廳Mega 50，超前部署解封後的休閒度假與用餐聚會。

此外，於入住期間或退房時加購外帶餐點還可享85折優惠，美味帶著走，把香格里拉帶回家！住宿還可使用設備完善的健身設施，第三人入住則需加收1,500元包含加床並享同等禮遇。每間客房皆備有大型景觀窗盡攬城市美景，欣賞台北101和群山圍繞的日夜壯麗景觀，不須遠行的都會度假愜意又輕鬆！

「香格里拉安心解鴨住房專案」詳細優惠內容如下：

閃購優惠價每晚5,288元 (平均每人每晚只要2,644元，原價13,326元)

享免費升等至台北101景觀尊榮客房 (需視訂房時客房供應情況提供)

香宮烤鴨三吃，包含片皮鴨搭配捲餅、蹄香生菜片鴨鬆、時菜豆腐湯

不分平假日入住，第三人入住需加收1,500元含加床及同享優惠禮遇

免費使用健身房

退房時可獲得價值3,000元飯店消費抵用券，每張500元現金抵用券共6張，可於台北、台南遠東香格里拉住房及餐廳、Mega 50餐廳，以及台北遠東健身房按摩服務。消費滿3,000元（不含稅金及服務費）以上，方可使用一張。每筆消費僅限使用乙張抵用券。

優惠及房型需視訂房時客房供應情況方可確認訂房。

優惠每日限量供應，需事先至少兩天前訂房。

香宮烤鴨三吃需48小時前預訂，供餐時段為晚餐17:30 ~21:00。

非閃購期間預訂本專案，每晚房價為5,600元。

住宿期間自2021年7月15日起至7月31日(含)止

以上價格均已包含10%服務費與5%稅金。詳情及訂房請洽：(02) 2376-3266；訂房電子信箱：reservations.tpe@shangri-la.com。