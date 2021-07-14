香格里拉到你家 台北遠東外帶美食週週推新菜

外帶外送美食已然成為新日常，不管何時解封，在家用餐一樣要有儀式感！香格里拉台北遠東國際大飯店「香格里拉到你家」外帶系列週週換新菜，用心烹調且豐富多樣的選擇讓消費者時時有新意，一試成主顧！不僅香宮粵菜餐廳，即日起，上海醉月樓以及馬可波羅義大利餐廳的精選美饌，在家也能品嚐得到。

上海醉月樓精選十五道人氣單點佳餚與兩套滬式闔家分享餐，而馬可波羅義大利餐廳則霸氣推出肉食控最愛的炭烤系列，以及雙人海陸套餐。單點佳餚每道250元起；全家分享餐每套2,680元起，以內用價格約七折優惠輕鬆享用五星美饌。現在預訂外帶餐點單筆消費達3,000元不僅可享9折優惠，再享台北市10公里內免費專人外送！詳情及訂購請洽 (02) 7700-3155。線上菜單：https://lihi1.com/PddUV/sl。

精選美饌外帶 香格里拉到你家系列

香格里拉台北遠東自推出「香宮到你家」外帶餐點後廣受消費者歡迎，尤其香宮烤鴨套餐更是最熱門首選，平均每週銷售三百套烤鴨餐！為了持續讓消費者有更多元的料理選擇，即日起升級成為「香格里拉到你家」外帶系列，除了原有香宮25道粵式餐點及4款闔家套餐外，新增上海醉月樓與馬可波羅義大利餐廳精選佳餚，15道滬式風味單點美饌與2款四人闔家餐，以及馬可波羅義式炭烤系列的7款單人套餐及兩款雙人分享餐，單點價格自250元起，套餐價格1,980元至5,580元不等。優惠也再加碼，預訂外帶餐點單筆消費達3,000元可享九折優惠，再送台北市十公里內免費專人外送，10-15公里另加收200元外送費。美食現點現做直達餐桌！

馬可波羅義大利餐廳主廚精選7款風味絕佳的炭烤單人套餐及兩款雙人套餐，餐點主打頂級炭烤肉品及海鮮，主廚以托斯卡尼傳統烹飪方式製作，並運用西班牙國寶級的Josper烤箱炭烤，使得肉類、海鮮和蔬菜都具有獨特的炭烤風味，即便在高溫下還能保留原汁原味。炭烤前先用義大利香草及橄欖油醃漬，烹飪後再抹上義大利香料豬脂油，吃起來外酥內嫩，適合無肉不歡的的饕客及海鮮控的首選！

主打菜色包含美國頂級帶骨肋眼牛排、西班牙伊比利帶骨豬排、炭烤整隻波士頓活龍蝦，還有波士頓龍蝦與安格斯肋眼牛的海陸雙饗選擇。單人套餐價格1,600元起至2,900元，套餐皆提供沙拉、湯品、炭烤馬鈴薯及大蒜、炭烤蔬菜，主餐選擇肉品則會附上主廚特製巴羅洛酒汁，而海鮮主餐則搭配香草奶油。

另外，兩款五道式的MP雙人套餐價格皆為3,900元，主餐分別有安格斯肋眼牛排及帶骨羔羊排可供選擇。MP雙人套餐Ⅰ菜色包含馬可波羅經典沙拉、羅馬澄清湯、龍蝦麻花捲麵、美國安格斯肋眼牛排及提拉米蘇，特別推薦給熱愛牛排及龍蝦的兩人一起分享。

而MP雙人套餐Ⅱ菜色包含豬肉章魚凍派、玉米濃湯、西西里烤海鱸魚、紐西蘭帶骨羔羊排及榛果閃電泡芙，不同海陸搭配、相同幸福美味。

上海醉月樓則推出包含湯品、飯食、肉類、海鮮料理等15道單點佳餚及2款四人闔家餐，單點每道250元起至1,280元，主廚推薦菜色包含黑蒜巴西蘑菇雞湯、南乳脆銀翼、重慶辣子雞、樹子蒸波士頓龍蝦等。

另外，適合四人一起享用的闔家餐為五道式的「上海闔家餐」及「醉月闔家餐」，套餐每套皆為2,680元；龍蝦控首推「上海闔家餐」，套餐菜色包含醬爆波士頓龍蝦、無錫排骨、絲瓜老燒蛋、黑蒜巴西蘑菇雞湯、醉月樓醬油金華火腿。

「醉月闔家餐」亦是海陸盡享，包含鮑魚紅燒肉、辣味蒜香鮮鱸魚塊、櫻花蝦高麗菜、筍尖燉雞湯、上海香菇菜飯。主廚精選兩款套餐，滿足全家人的味蕾！