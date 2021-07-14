新北市運用防疫基金協助市民度難關 急難慰助加擴大紓困共14萬多人受惠

新北市為協助這波受疫情影響致生活陷困的民眾，利用「防疫基金」民間指定捐款，給予急難慰助，從5月迄今共計核定1,613案，每案1萬元，核發金額1,613萬元。另外，中央擴大急難紓困，迄今共計核定14萬1,765案，核發金額高達26億8,494萬5,000元，總計新北市有14萬3,378人受惠。

社會局長張錦麗表示，新北市運用「防疫基金」幫助受疫情影響致生活陷困的民眾，其實從去年疫情爆發就已開始；今年5月中旬疫情嚴峻，全國進入3級警戒，不僅全民生活、經濟大受影響，對弱勢民眾衝擊更大，因此侯友宜市長特別指示放寬急難慰助審核標準，以期讓更多需要幫助的民眾得以受到協助，市府於是從5月27日推出急難慰助，並採線上申請，對未能檢附相關證明文件，亦採切結方式從寬認定，以協助市民及時度過難關。

在新北市運用「防疫基金」民間善款推出急難慰助之後，促使中央各部會相繼推出紓困4.0方案，衛生福利部於6月7日推出全國適用的「因應疫情擴大急難紓困」，新北市於是從6月8日起，輔導民眾改申請衛福部的擴大紓困。

張錦麗表示，在急難慰助和擴大急難紓困告一段落之後，倘若市民朋友仍有失業、無薪假或部分工時減少，以致生活陷困者，仍可檢附雇主開立的相關證明文件向所在地的區公所申請一般急難救助；有生活物資需求者，亦可向29區公所和11個社福中心的實物銀行申領。

此外，中央關懷弱勢加發生活補助，包含低收、中低收、身障者生活補助、中低收老人生活津貼、弱勢兒少生活扶助等，新北市共有11萬1,858人次受益，由行政院直接匯入帳戶，發放金額為5億327萬7,000元。