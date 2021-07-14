新北美食地標：Mega 50餐飲及宴會　限量《2人份超豪華海陸霸王餐》供外帶享用

台灣在全島一命的共同信念下，加上全體醫護和眾多前線人員的辛勞付出，防疫警戒自7月13日進入「三級延長、適度鬆綁」的階段，新北美食地標「Mega 50餐飲及宴會」配合此一進程，特別同步以「三級微解、定價鬆綁」的訴求，推出「2人份超豪華海陸霸王餐45折」，提供自取居家享用，豐美澎湃的美牛加龍蝦海陸雙人套餐，內容包山包海，原價NT$5,520元，現在只賣NT$2,500元，現省NT$3,000元，省的比花得更多！即日起至7月16日接受預訂，7月16日至18日可供取餐外帶，數量有限，售完為止，請即電專線：(02)7705-9704。

Mega50此一空前特惠的「2人份超豪華海陸霸王餐」，雙主菜包含20盎司爐烤美國濕式熟成肋眼牛肉、蒜香乳酪深海龍蝦(剖半二份)，以及香料烤時蔬、奶油薯泥、巧達濃湯，外加精選西班牙紅酒一瓶、和哈根達斯迷你杯冰淇淋四杯，無限飽足又能消暑。其中的美國肋眼牛部位肉質軟嫩，漂亮的油花均勻分布在筋肉之間，本就深受饕家喜愛，經過濕式熟成後，更是集鮮嫩口感、豐美肉汁、濃郁風味之大成！

大塊牛肉先以鹽、黑胡椒醃漬，再塗一層美式芥末醬、撒上綜合香料，烤至七分熟出爐，厚切入口，表層微焦香脆，肉質鮮美軟嫩，好吃至極！至於遠洋深海龍蝦，則是剖半後先煎上色，撒上足量的蒜碎、新鮮百里香後，覆蓋一層起士焗烤而成，蒜香乳酪極度誘人，搭配Q彈龍蝦肉，好吃到吞舌！

新北美食地標Mega 50目前變身宅家私廚，匯集旗下三間餐廳的中西招牌美食，每天新鮮現做，提供外帶和外送服務，讓消費者在家安心享用人氣料理！此外，全手工自製的冷凍食品也深獲顧客喜愛，品項有「七彩寶石水餃」，一包七種顏色、風味各異，內餡飽滿，口口生香！

另備冷凍熟食料理包，分別是泰式紅咖哩牛肉、日式蜂蜜咖哩豬肉、和義式蕃茄蕈菇肉醬，可供輕鬆加熱，配麵配飯皆宜，享用美食不打折！所有詳細資訊，可上官網www.mega50.com.tw查詢和選購。