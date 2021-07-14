不只產地到餐桌 阿三哥農莊張哲岳農村美食送到你家廚房

7月15日為「世界青年技能日」， 是聯合國為促進青年職業技能發展訂定的節日， 淡水有位多才多藝的青農張哲岳， 除了經營自家農莊種植友善蔬菜外，同時也是位農村料理高手， 目前也正製作Podcast節目推廣在地特色農產。

84年次的張哲岳原從事餐飲業， 但在做餐飲業的期間感受到食品安全的重要性， 讓他體悟應該讓食物回歸自然本質，不該危害人類健康與生態， 因此毅然決定返鄉務農，開始學習種植友善蔬菜，於去(109)年 接手家中經營的「阿三哥農莊」。「阿三哥農莊」 以自家栽種茶樹所現榨的茶籽油而製作的茶油料理為特色， 並配合農場內友善耕作的作物採收期辦理不同的食農教育體驗， 雖然現在因應疫情無法開放民眾到場來體驗，但「阿三哥農莊」 特別與生技公司合作，辦理「農場到你家」活動，提供「 小小自耕農組合包」，組合包內含土壤、盆栽、 白菜種子及園藝栽培介質等， 民眾可以利用包裹內的材料參照阿三哥農莊拍攝的教學影片， 跟著家中小朋友一起在家中學習植物知識，同時又能體驗農夫生活， 報名時間自110年7月26日開始， 活動期間將紀錄白菜生長的照片或影片上傳，按讚數最多的前3名還 能獲得獎學金(獎學金最高2000元)及生技公司所提供的精美獎 品，詳請可至「阿三哥農莊」粉絲專頁報名。

張哲岳表示，現在農莊因應疫情提供農村美食外送到家服務， 提供自家友善耕作的蔬菜、手炒油飯及茶油雞， 同時也推出利用自家栽種水果所製作的水果優格飲， 除了有正餐美食，也有美味甜點可以享用，現在提供自送外送服務， 淡水、北投等地滿300元即可外送到家，雙北其他地區滿500元 也可外送。張哲岳也表示，除了經營自家「阿三哥農莊」外， 現也在製作「農村小人物」Podcast節目，每個月推出2支節 目，邀請各地區的農友分享從農的心路歷程及有趣故事， 他希望能透過節目推廣在地小農的特色農產讓更多人認識， 小農之間能互助共好，一起帶動農業發展。

農業局長李玟表示，抗疫是一場長期抗戰，農業局積極整合青農、 農漁會、新北好茶及惜食餐廳等多元通路，推出「美味農業得來速」 政策，建立「美味農業得來速」網站，讓民眾只要在家上網訂購， 就能享用到新北在地的農特產品， 也能訂購餐廳的美味料理外送到府或到店外帶，落實防疫之餘， 也能以實際行動支持在地小農及喜愛的餐廳！ 另外本市的優秀青農也在疫情期間積極拓展新通路及創新活動， 歡迎大小朋友一同參與，在家防疫期間也能增添生活樂趣。

照片來源：新北市政府農業局提供

照片來源：新北市政府農業局提供