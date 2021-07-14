礁溪寒沐酒店「寒沐食市」五星精品超市7/10盛大開幕　7/8、7/9試營運全品項85折

寒舍集團繼旗下台北喜來登大飯店The Deli擴大為「大販店」、台北寒舍艾美酒店與寒舍艾麗酒店攜手推出「美麗廚房」後，位於宜蘭的礁溪寒沐酒店以「宜蘭人最安心的生活備援」為理念，為居民量身打造「寒沐食市」五星精品超市！7月8日至9日開放試營運，7月10日起正式開幕！

佔地360坪的MU TABLE自助餐廳搖身一變頂級超市，一人5坪的舒適購物空間，特別規劃十大主題區，包含專人現做美食、熟食立即GO、烘焙糕點、現調飲品站、生鮮蔬果、精品水產、冷凍商品、寒舍限定商品、MULIVING、居家生活雜貨，近400項商品，價格自30元起，一站便利購足日常所需。

一日三餐交由寒沐食市烹調準備！當日現做的異國美饌，輕鬆外帶回家饗。慶祝開幕特別祭出獨家優惠價，必BUY「東北椒麻蜜汁全雞」只要199元！2公分超激厚度「厚切綜合生魚片(15片)」380元！「豪華派對握壽司盛合(25個)」原價1,680元，超殺價999元！售完為止。

精品水產區亦提供代客烹煮服務，完美展現海港飲食文化！現場更販售各式蔬菜水果、漁獲、麵包甜點與零食、簡單復熱的寒沐冷凍手工料理包等，一次買足備餐食材。此外，特為鄉親獻上寒舍集團姐妹飯店的經典伴手禮，更以細膩的溫柔心思打造「質數水果禮盒」獻給珍重對象。

寒沐食市內更特別設置「MULIVING」專區，將飯店房間完整重現於賣場中！同步提供客房、會館與寵沐苑人氣商品，滿足全家人與毛小孩的全部需求。喜愛高爾夫球的賓客絕不能錯過！除了原設於酒店1樓MU BAR的室內高爾夫模擬球場外，更邀請到享譽「高爾夫時尚界的香奈兒」之稱的M.U.SPORTS進駐販售球具與周邊精品，盡情享受揮桿快感。

營業時間為每日早上11點至晚上7點，來店即贈防疫禮乙組。為特別感謝宜蘭地區醫護與警消人員的辛勞付出，7月10日起凡出示證件即享寒沐自製餐點9折獨家特惠。

酒店全面嚴格落實防疫措施，停車場賓客搭電梯至一樓的入口處區安裝全自動霧化消毒防疫⾨，為賓客720度全⽅位滅菌殺毒，之後酒店大門處亦陸續加裝，並廣設手部酒精消毒區、實施簡訊實名制、加強公共區域清消、全體工作人員亦配戴口罩製作餐點與服務等，讓消費者能夠放心選買。詳情請洽礁溪寒沐酒店寒沐食市 T+886 3 905 5716或至www.muhotels.com。

現點現煮，專人烹製的熱騰騰美味

礁溪寒沐酒店以「宜蘭人最安心的生活備援」為理念，活用MU TABLE自助餐廳的料理餐檯優勢，以「飯店五星美味」結合「生鮮冷凍食品」與「居家生活雜貨」，打造社區型高檔超市「寒沐食市」。

由行政副主廚郭偉鈞領軍團隊，悉心設計一系列冷熱熟食。首先，香氣四溢的「專人現做美食區」價格自100元至1,380元，獻上脆皮多汁「宜蘭相思木櫻桃鴨(半隻)」佐搭三星蔥段、小黃瓜及甜麵醬，四川風味的「川薈牛肉麵」與「川薈麻辣豚骨炒手拉麵」、「明爐翠饌牛肋骨」、「椒鹽泰國蝦」、「香煎鮭魚排」、「韓式炸雞」、「日式關東煮」，以及現煎台滋滋作響的「上海生煎包」。

壽司控絕對不能錯過！強力推薦一口塞不下的「厚切綜合生魚片(15片)」380元，現切2公分的超厚生魚片叫人萬分滿足！集結鮪魚、鮭魚卵、海膽等時令漁獲捏製而成的「豪華派對握壽司盛合(25個)」超激價只要999元！一嚐花壽司、鐵火卷、稻禾壽司的「花火禾三兄弟壽司組」480元與「海鮮散壽司」380元等。

更為鮭魚愛好者單獨販售「北海道鮭魚卵」200元，單吃或搭配其他料理盡情大啖，在家感受滿滿東瀛風情！

速取美食隨手GO，甜柔糕點帶著走

匯聚台、中、日、泰、美、德、義式美饌的「熟食立即GO」，呈獻當日現做的餐盒、湯品、燒烤、滷味等速取美味。特推氣勢壯觀的「龍舟台塑牛扒飯」500元，透過蒸烤方式將牛肋骨烹煮至軟嫩，搭配台灣造型的鮭魚蟹絲炒飯、白蝦、酸菜、時蔬馬鈴薯等，份量十足適合共享。

香麻韻繚繞舌尖的「四川水煮嫩肥牛」680元，將川薈招牌菜改良為適合回家享用，厚度達1公分的牛肋排經烹調後仍不減嫩彈口感。主廚特選在地食材展演葛瑪蘭魅力，以大溪漁港肥美蚵仔將麻婆豆腐豪華升級的「老媽麻婆鮮蚵蓋飯」150元，以及紅蘿蔔、洋蔥、芹菜等礁溪時蔬入菜的「溫泉蔬菜牛肉湯」120元。

現場更供應多國佳餚包含「泰式紅咖哩海鮮飯」、「日式咖哩豬排飯」、「蒲燒鰻丼飯」、「松露燻雞義大利麵」、「蟹黃海刺蝦」、「孔鮑蒜香佛跳牆」，以及佐酒良伴「東北椒麻蜜汁全雞」、「BBQ 豬肋排」、「德國豬腳」、「台式滷味」等。

玲瑯滿目的「烘焙糕點區」集結超過40種甜點蛋糕、麵包吐司、黑水豆花與現烤車輪餅，價格30元起。親子必買的「爆爆尼DIY巧克力蛋糕禮盒」480元，以核桃巧克力布朗尼蛋糕為基底，附上爆米花、玉米脆片、可可脆球、可可醬與焦糖醬等，與小寶貝們一起動手做專屬的蛋糕。「現調飲品站」現場手搖沁涼飲料，一解炙熱暑氣！

備餐食材一次買足，伴手佳禮不可少

寒沐食市精選各種生鮮與冷凍食品，讓消費者外帶美食之餘，一起採買備餐食材。「生鮮蔬果區」嚴選多款時令水果、有機蔬菜、鮮食沙拉，以及以65度低溫烹調的「超嫩舒肥雞胸肉」嚐鮮價69元，可任選義式油醋、日式胡麻、川味椒麻等口味。

「精品水產區」專人現撈新鮮泰國蝦與白蝦，更提供代客烹煮的尊榮服務，一嚐最鮮海味！「冷凍商品區」一次買齊海產肉品，以及寒沐手工冷凍料理包，拌麵拌飯皆宜的「辣妹子牛三寶包」、「櫻桃鴨醬肉燥包」、「松露蔥油鴨蓉包」180元起，更祭出全新火鍋包「重慶辣妹子麻辣湯」與「綠藤比花嬌青麻白湯」皆250元，在家也能開火鍋趴！

為宜蘭人特設的「寒舍限定商品區」，不用遠至台北就能買到經典伴手禮，包含送禮首選「金雪絮餅」450元、承襲古法風乾製成的「辰園肝腸」與「辰園臘腸」皆550元，之後將陸續推出熱銷食補聖品「寒舍食譜雞粥」699元。

同時與在地果農合作，引進位於全球緯度最高鳳梨產區的員山鄉二湖鳳梨，以及清甜多汁的三星鄉上將梨。更以細膩的送禮心意打造「質數水果禮盒」，透過質數無法整除的概念，象徵送禮者心意無盡。收到禮盒的人無論如何分送水果，最後必會多出一個，就能分享給總是把美味留給他人的對象，例如母親、家人或是至親好友。

MU LIVING，把家變成飯店！

打造專屬自己的寒沐小窩吧！「MU LIVING」將酒店房間整個搬至超市，舒適大床(203公分X203公分)、溫潤木質色調圓桌、檯燈及小憩沙發等，猶如置身於寒沐客房裡！還可將枕頭、浴衣、毛巾、沐浴備品等各式熱銷人氣商品直接選購回家，把家變成飯店！「居家生活雜貨區」擺設一系列客房、會館、寵沐苑暢銷商品，包含芳香保養品、造型配件、泳裝、孩童玩具、桌遊、寵物食品與清潔劑等，價格自65元起，滿足全家人與毛小孩的日常所需！