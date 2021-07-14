全臺首次Schools Challenge挑戰賽　新北10所偏鄉國中與企業共學

「2021 The Schools Challenge 學校挑戰賽:永續水任務」是新北市政府教育局與美商摩根大通集團 (J.P.Morgan)及人禾環境倫理發展基金會共同合作的S TEAM（Science Technology Engineering Art Mathematics）專案計畫，今(14)日起正式展開暑期 全線上營隊及為期6週的STEAM專題實作。新北市10所偏鄉國 中與大專志工、企業志工近200位夥伴，應用各種STEAM的知 識和技能，提出改善在地水環境問題的創新解決方案。

教育局表示，2021 The Schools Challenge學校挑戰賽第一次在臺灣舉辦即選擇在新北市進 行，邀請三芝國中、平溪國中、石門國中、尖山國中、坪林國中、 柑園國中、貢寮國中、深坑國中、欽賢國中及萬里國中等10所偏遠 學校參加，共同探討學生在地生活的水環境議題。 各校所在地區之溪流等級與面臨問題皆不相同，學生透過觀察、 發現問題，運用跨領域學科知識，提出解決策略企畫， 並以專案管理方式執行，過程中輔以業界經驗指導， 最後由學生進行簡報說明，是一個完整的素養學習過程。

從今日開始的暑期線上營隊課程，共有5天的必修課與3天的選修課 ，課程內容除了STEAM應用技能與水環境議題的基本知能外， 還包含未來升學或就業都必須的硬實力(如專案管理及科學方法等) 及自我覺察與情緒管理、團隊協同工作能力等軟實力課程。 石門國中的同學們對這次活動很期待，當談到在地的水議題時， 陳佳妤、李佳薇、邱柏豪、 廖廷翊同學不約而同的提到幾年前輪船擱淺的油污事件， 造成海洋生態的影響，讓他們在線上和環境專家不斷討論。

三芝國中吳振遠老師表示，孩子能對周遭事務關心、有想法、 有團隊一起合作解決，就是一個STEAM的歷程， 這也會是國中孩子的學習過程中最難忘的經驗， 這次還有那麼多業界的專家一起來協助，實在太幸福了。

教育局長張明文表示，新北市積極推動STEAM教育，於108年 成立全國唯一矽谷級STEAM大聯盟總部，並於109年成立ST EAM跨域輔導團，至今培訓近200位種子教師， 在各校擴散能量。這次透過產官學合作， 首度在新北市的偏鄉國中共同進行為期兩個月的暑期STEAM專題 ，未來將持續偏鄉與國中端持續推動STEAM教育，讓孩子培養跨 域素養，創造無限可能。

照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供