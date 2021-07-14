全臺首次Schools Challenge挑戰賽　新北10所偏鄉國中與企業共學

照片來源：新北市教育局提供
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「2021 The Schools Challenge 學校挑戰賽:永續水任務」是新北市政府教育局與美商摩根大通集團(J.P.Morgan)及人禾環境倫理發展基金會共同合作的STEAM（Science Technology Engineering Art Mathematics）專案計畫，今(14)日起正式展開暑期全線上營隊及為期6週的STEAM專題實作。新北市10所偏鄉國中與大專志工、企業志工近200位夥伴，應用各種STEAM的知識和技能，提出改善在地水環境問題的創新解決方案。
教育局表示，2021 The Schools Challenge學校挑戰賽第一次在臺灣舉辦即選擇在新北市進行，邀請三芝國中、平溪國中、石門國中、尖山國中、坪林國中、柑園國中、貢寮國中、深坑國中、欽賢國中及萬里國中等10所偏遠學校參加，共同探討學生在地生活的水環境議題。各校所在地區之溪流等級與面臨問題皆不相同，學生透過觀察、發現問題，運用跨領域學科知識，提出解決策略企畫，並以專案管理方式執行，過程中輔以業界經驗指導，最後由學生進行簡報說明，是一個完整的素養學習過程。
從今日開始的暑期線上營隊課程，共有5天的必修課與3天的選修課，課程內容除了STEAM應用技能與水環境議題的基本知能外，還包含未來升學或就業都必須的硬實力(如專案管理及科學方法等)及自我覺察與情緒管理、團隊協同工作能力等軟實力課程。石門國中的同學們對這次活動很期待，當談到在地的水議題時，陳佳妤、李佳薇、邱柏豪、廖廷翊同學不約而同的提到幾年前輪船擱淺的油污事件，造成海洋生態的影響，讓他們在線上和環境專家不斷討論。
三芝國中吳振遠老師表示，孩子能對周遭事務關心、有想法、有團隊一起合作解決，就是一個STEAM的歷程，這也會是國中孩子的學習過程中最難忘的經驗，這次還有那麼多業界的專家一起來協助，實在太幸福了。
教育局長張明文表示，新北市積極推動STEAM教育，於108年成立全國唯一矽谷級STEAM大聯盟總部，並於109年成立STEAM跨域輔導團，至今培訓近200位種子教師，在各校擴散能量。這次透過產官學合作，首度在新北市的偏鄉國中共同進行為期兩個月的暑期STEAM專題，未來將持續偏鄉與國中端持續推動STEAM教育，讓孩子培養跨域素養，創造無限可能。
照片來源：新北市教育局提供
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