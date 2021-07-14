社群網站秀清垃圾實績 竟是無照清運業者

照片來源：新北市政府環境保護局提供
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新北市環保局10日接獲里長通報，汐止區八連路一段山區遭非法棄置大量廢棄物，環保局與汐止分局聯手抽絲剝繭尋找線索，終於3日內查獲某搬家公司以每車8,000元代價承攬廢棄物清運，更發現業者於稽查同仁查辦同時，持續在鄰近隱蔽山區勘察並再度傾倒棄置廢棄物。環保局表示，該搬家公司未領有廢棄物清除處理許可文件，逕行從事清除廢棄物業務並任意棄置廢棄物污染環境，已違反廢棄物清理法第46條第2款及第4款規定，可處1年以上、5年以下有期徒刑及併科1,500萬元罰金，同時亦命違法業者限期將棄置之廢棄物全數清除。
環保局表示，本案搬家公司張姓負責人四處承攬裝潢拆除工程，並於社群網站大肆張貼承攬事蹟以取信客戶，以每車8,000元代價協助清運廢棄物，惟其未領有廢棄物清除許可文件，亦未依合法管道處理，而任意棄置造成環境污染；棄置前還先以自用小客車探路，確認四周無人後方進行棄置。
該棄置地點位於山區且相當偏僻，地主在首次發現該遭棄置廢棄物後即通報環保局到場處理，環保局立刻會同汐止分局成立專案小組進行偵辦，不畏危險在山谷斜坡成堆的垃圾中尋找跡證，終尋獲可疑之加油站油單及超商發票，隨即指派同仁前往加油站查察。經調閱該加油站監視畫面，果然發現該搬家公司之車輛滿載廢棄物開進加油站，再擴大調閱沿線監視畫面，逐一比對作案車輛行駛軌跡後，查獲該車共載運6車次前往案址棄置，證據確鑿。
環保局指出，張姓負責人到場說明時一度辯稱為駕車至此地散步，矢口否認有棄置情形，直至環保局拿出相關證據，才坦承犯行。另環保局亦查獲該車輛涉及其他場址非法棄置案件，惟張姓負責人表示其他棄置地點乃員工所為，非受其所指示。環保局與汐止分局將持續擴大偵辦，誓言揪出所有非法棄置位置，予以嚴懲，並要求行為人限期將廢棄物全數清除，避免持續影響環境衛生。
汐止分局表示，新北市的環境保護是市府重要政策，也是治安工作重要的一環，轄內環境安全維護亦是分局重點工作項目，絕不容許不法業者趁疫情三級警戒期間，違法亂紀破壞轄內環境，本次與環保局合作破案，絕對嚴辦到底，以儆效尤。
環保局強調，本案得以破獲除仰賴環警聯手同查緝外，地主對於自身土地能即時妥善負起維護管理義務亦相當重要，於發現土地遭棄置之第一時間即通報環保局，使專案小組能掌握作案時間與證據，順利破案。
環保局提醒，廢棄物之貯存、清除、處理，皆應依廢棄物清理法規定妥善處置，針對不法業者透過社群網站刊登垃圾清運廣告或實績，民眾也應提高警覺，切勿盡信，可於委託處理前至環保署「清除處理機構服務管理資訊系統」(http://wcds.epa.gov.tw/) 查詢合格之清除業者，以免成為非法棄置的共犯。此外，時值市府上下正全力防疫之際，卻仍有違法之徒趁機破壞環境以謀取不當利益，嚴重耗費行政資源，故一經查獲違法情事，環保局定將從嚴從重裁罰，絕不寬貸。也同時呼籲市民倘發現任何污染情形，應立即撥打1999市政服務專線通報，才能共同守護我們的環境與生活品質。
照片來源：新北市政府環境保護局提供