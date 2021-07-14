社群網站秀清垃圾實績 竟是無照清運業者

新北市環保局10日接獲里長通報， 汐止區八連路一段山區遭非法棄置大量廢棄物， 環保局與汐止分局聯手抽絲剝繭尋找線索，終於3日內查獲某搬家公 司以每車8,000元代價承攬廢棄物清運， 更發現業者於稽查同仁查辦同時， 持續在鄰近隱蔽山區勘察並再度傾倒棄置廢棄物。環保局表示， 該搬家公司未領有廢棄物清除處理許可文件， 逕行從事清除廢棄物業務並任意棄置廢棄物污染環境， 已違反廢棄物清理法第46條第2款及第4款規定，可處1年以上、 5年以下有期徒刑及併科1,500萬元罰金， 同時亦命違法業者限期將棄置之廢棄物全數清除。

環保局表示，本案搬家公司張姓負責人四處承攬裝潢拆除工程， 並於社群網站大肆張貼承攬事蹟以取信客戶，以每車8,000元代 價協助清運廢棄物，惟其未領有廢棄物清除許可文件， 亦未依合法管道處理，而任意棄置造成環境污染； 棄置前還先以自用小客車探路，確認四周無人後方進行棄置。

該棄置地點位於山區且相當偏僻， 地主在首次發現該遭棄置廢棄物後即通報環保局到場處理， 環保局立刻會同汐止分局成立專案小組進行偵辦， 不畏危險在山谷斜坡成堆的垃圾中尋找跡證， 終尋獲可疑之加油站油單及超商發票， 隨即指派同仁前往加油站查察。經調閱該加油站監視畫面， 果然發現該搬家公司之車輛滿載廢棄物開進加油站， 再擴大調閱沿線監視畫面，逐一比對作案車輛行駛軌跡後， 查獲該車共載運6車次前往案址棄置，證據確鑿。

環保局指出，張姓負責人到場說明時一度辯稱為駕車至此地散步， 矢口否認有棄置情形，直至環保局拿出相關證據，才坦承犯行。 另環保局亦查獲該車輛涉及其他場址非法棄置案件， 惟張姓負責人表示其他棄置地點乃員工所為，非受其所指示。 環保局與汐止分局將持續擴大偵辦，誓言揪出所有非法棄置位置， 予以嚴懲，並要求行為人限期將廢棄物全數清除， 避免持續影響環境衛生。

汐止分局表示，新北市的環境保護是市府重要政策， 也是治安工作重要的一環， 轄內環境安全維護亦是分局重點工作項目， 絕不容許不法業者趁疫情三級警戒期間，違法亂紀破壞轄內環境， 本次與環保局合作破案，絕對嚴辦到底，以儆效尤。

環保局強調，本案得以破獲除仰賴環警聯手同查緝外， 地主對於自身土地能即時妥善負起維護管理義務亦相當重要， 於發現土地遭棄置之第一時間即通報環保局， 使專案小組能掌握作案時間與證據，順利破案。

環保局提醒，廢棄物之貯存、清除、處理， 皆應依廢棄物清理法規定妥善處置， 針對不法業者透過社群網站刊登垃圾清運廣告或實績， 民眾也應提高警覺，切勿盡信，可於委託處理前至環保署「 清除處理機構服務管理資訊系統」(http://wcds. epa.gov.tw/) 查詢合格之清除業者，以免成為非法棄置的共犯。此外， 時值市府上下正全力防疫之際， 卻仍有違法之徒趁機破壞環境以謀取不當利益，嚴重耗費行政資源， 故一經查獲違法情事，環保局定將從嚴從重裁罰，絕不寬貸。 也同時呼籲市民倘發現任何污染情形，應立即撥打1999市政服務 專線通報，才能共同守護我們的環境與生活品質。

照片來源：新北市政府環境保護局提供