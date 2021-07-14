2021君品酒店「畫中月」中秋佳節禮盒　道地廣式月餅 雋永呈獻頂級中秋獻禮

今年中秋，君品酒店文氣的推出最具儀式感的月餅禮盒「畫中月」，分別有兩款不同組合，經典款售價2,880元，包含6入廣式月餅，六種口味各一款(鳳梨南瓜子、棗泥蛋黃、松子蓮蓉、香柚、桂圓紅棗、伍仁金腿)；品茗款售價為3,280元，4入廣式月餅(棗泥蛋黃、香柚、桂圓紅棗、伍仁金腿)搭配1罐南投檸香紅茶， 即日起開放預購，售完為止。

君品酒店月餅餅皮與內餡皆使用傳統手工製作，利用餅皮會自然回油的特性，使其與餡料融合，產生皮餡一體、入口即化的細緻口感。

「松子蓮蓉」廣式月餅選用蓮子、白豆沙入餡，再利用松子增加口感上的層次與變化，整體滋味淡雅不甜膩；「伍仁金腿」廣式月餅特別選用五種富含高營養價值的堅果-核桃、南瓜子、白瓜子、白芝麻、杏仁，搭配經過多道繁複手續、獨家秘方製成的金華火腿，口感飽滿甜蜜；「棗泥蛋黃」廣式月餅特選黑棗製成香甜棗泥，以慢火熬煮出天然獨特的香氣，混入白豆沙調製成綿密滑潤的內餡，再加上傳統鹹蛋黃，讓滑順的內餡結合多重滋味的鹹甜口感；「桂圓紅棗」廣式月餅結合養生的桂圓、紅棗兩樣食材，為甜蜜的白豆沙餡增添口感與香氣，整體滋味淡雅而不甜膩。

「香柚」廣式月餅將豆沙內餡結合時令柚子，整體散發淡淡的細緻香味，濃郁滑順中吃的到絲絲果肉微酸微香，既清甜卻也不膩口的特別風味。「鳳梨南瓜子」廣式月餅將鳳梨去皮、切塊、長時間熬煮製成富含香氣逼人、甜中帶酸的鳳梨餡，再加入帶有豐富營養價值的南瓜子，打造出每口都能感受鳳梨的纖維果肉、與酸甜交織的特色月餅。

品茗款則搭配一罐南投檸香紅茶，採用以自然有機農法耕作，孕育出得天獨厚的日月潭手採阿薩姆紅茶茶葉，搭配來自南投深山，透過野放種植、無農藥之純淨檸檬細細燻香製成，茶湯溫潤帶有天然麥芽香氣、檸檬清香爽神。兩款禮盒皆運用經典傳統廣式月餅製作技法，即日起開放預購，售完為止。

掃不走的花影，映入眼簾的明月，在蘇軾筆下，平凡的人間多了份仙氣。一篇「花影詞」，搭建了中秋最浪漫的舞台；一份「畫中月」，收納了世人最古典的祝福。「畫中月」月餅禮盒的上蓋是一幅宣紙掛畫，印上故宮成扇上的金蕊流霞秋菊，搭配唐代陰行先秋色的繽紛詩句「山棠紅葉下，岸菊紫花開」。下蓋是竹片托盤，盛裝極品手工廣式月餅，打開君品「畫中月」，舉手投足都是中秋相聚的浪漫！在秋高氣爽的夜晚，輕輕的吟一首最動人的詩詞，讓充滿文人雅氣的中秋獻禮，陪伴您度過這彌足珍貴的團圓時刻。