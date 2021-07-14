防疫零接觸 臺灣企銀台灣Pay買亞尼克 享15%回饋

今年夏季，臺灣企銀與話題甜點品牌亞尼克強強聯手， 打造異業結盟新亮點，推出限時限量「掃台灣Pay享優惠 吃生乳捲饗美味」活動，自今年7月2日起至9月30日止， 於雙北地區捷運站54個蛋糕販賣機(YTM)站點，用「台灣Pa y」完成零接觸掃碼交易，單筆金額達新臺幣(以下同)200元( 含)以上，享15%現金回饋(指定銀行再享等值2%現金回饋紅利 )，讓消費者防疫省錢兩兼得，新鮮美味不打折。

亞尼克著眼「虛實整合」商機，透過捷運站YTM結合每日新鮮配送 、全程低溫冷藏及遠端智慧監控服務， 以創新通路模式販售美味甜點。這份對產品持續創新與用心的堅持， 與臺灣企銀致力為客戶打造優質數位創新服務的信念相同！ 防疫期間， 臺灣企銀特別看重亞尼克在民生消費場域中的創新零接觸商機， 與亞尼克共同合作開發YTM支援台灣Pay服務，在「購物不繞路 ，付款零接觸」前提下，讓民眾在防疫新生活中能安心購物。

臺灣企銀今年提供存款帳戶綁台灣Pay消費(臺企支付)的所有用 戶，凡消費即可享20%紅利點數，約當2%現金回饋， 更針對臺企支付新用戶提供達成2筆首刷任務享100元回饋， 尤其臺企數存帳戶綁臺企支付消費，還享每月首筆回饋10元， 又可搭配每週三YTM捷運族分享日原味生乳捲九折購買， 眾多好康一次拿齊，最多可回饋155元， 讓客戶既享受美食又享有優惠，輕鬆體驗生活中微小但真確的幸福。

臺灣企銀長期推展行動支付，該行內部統計今年至5月底止之台灣P ay消費交易筆數較去年同期成長81%， 交易金額更較去年同期增加115%。 且自今年第一季推出數位存款帳戶神級優惠後，即在市場引爆熱議， 包括1.5%數存高利率、跨提轉各10次免收手續費(限定通路) 、代扣路邊停車費回饋、及數存綁臺企支付每月首筆消費回饋10元 ，低門檻且貼近生活的優惠廣受客戶喜愛，近期更引進「 他行帳戶認證」第三類數位存款開戶驗證機制， 讓民眾用手機就可以完成開戶，即使防疫期間減少臨櫃接觸， 數位金融依然保持服務的溫度。