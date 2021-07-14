郵輪又爆疫情？1人染疫 新加坡世界夢號旅客全部關禁閉

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）雲頂郵輪集團（Genting Cruise Lines）星夢郵輪（Dream Cruises）旗下的世界夢號（World Dream），因一名乘客染疫，被迫提前返航新加坡，這使企望能從新冠肺炎（COVID-19）疫情中復甦的郵輪產業，蒙上一層陰影。

路透報導，一名40歲旅客，在搭上世界夢號於11日啟航前，依規定進行抗原快篩，結果為陰性，因而得以上船。然而，後發現他在登船前曾與一名確診者接觸，被列為密切接觸者，在船上隨即隔離，接受PCR檢驗，結果呈陽性，郵輪只好於今（13）日清晨提前進港，將患者後送。

與他同行的三名同伴採檢皆陰性，目前隔離中，而疫調也同時進行。船上共載有1,646名遊客、1,249名工作人員，由於這起事件，近3千人悉數被迫待在房內，只有必要營運人員得以在船上有限制地行動。

去年疫情爆發之初，郵輪曾是染疫熱點，美好的海上之旅成了海上監獄，許多國家拒絕輪船靠港，該產業受到重創。鑒於新加坡疫情控制得宜，去年11月啟動不靠港豪華郵輪之旅，僅供本地民眾參加。在觀光選擇不多的情況下，雖只能徜徉海上數日，旅客仍甘之如飴。

世界夢號原訂今日展開下一趟三天兩夜之旅，然行程已經取消。去年12月，皇家加勒比國際遊輪公司（Royal Caribbean）旗下的海洋量子號（Quantum of the Seas），傳出疑似有一名COVID患者，所有旅客被迫在船艙內關了16個小時，所幸最後證實是虛驚一場。