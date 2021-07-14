史上首次！軒尼詩成為NBA官方烈酒　聯名特別版台灣8月陸續上市

（台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導）NBA宣布軒尼詩成為官方烈酒，成為全球首位合作的酒類品牌。

籃球與名酒的組合！法國路易·威登（Louis Vuitton）集團的子公司軒尼詩與國家籃球協會（National Basketball Association，簡稱NBA）2021年宣布合作，軒尼詩（Hennessy）成為全球首位「NBA官方烈酒」合作品牌，推出首款聯名商品-「軒尼詩V.S.O.P NBA聯名包裝盒特別版」，預計於2021年8月16日於全台各大通路陸續上市。

此次長期的合作，不僅是籃球聯盟與烈酒品牌之間歷史上的首次結盟，也開啟了軒尼詩與NBA關係的全新篇章，並將軒尼詩多年來頌揚的「永不停歇，永不妥協」（Never Stop, Never Settle）的品牌精神與NBA運動家追求突破、無畏無懼的精神與信念結合，宣揚至全球。

軒尼詩全球行銷總監朱莉．諾雷特（Julie Nollet）表示，NBA不僅僅只是籃球，而軒尼詩也不僅僅只是干邑，我們更代表了全球不同的社群，儘管現階段世界各地的球迷都面臨挑戰，但是，這次的合作關係，讓我們得以透過娛樂和友情，將大家聚集在一起，共同支持球賽和其文化精神。

諾雷特強調，我們共享NBA的的核心價值觀－誠信、團隊合作、尊重和創新，致力於激勵和團結全球各地的人們，這些信念對於現在來說比任何時候都更加強大。」

「軒尼詩V.S.O.P NBA聯名包裝盒特別版」內含軒尼詩V.S.O.P 700ml乙瓶，建議售價為新台幣$1,520，將於全台精選菸酒專賣店、家樂福、大潤發、愛買、7-Eleven、萊爾富與橡木桶等地販售。



（影/軒尼詩）

關於NBA（National Basketball Association）

NBA是由四個職業體育聯盟建立的全球性體育和媒體業務：美國國家籃球協會、國家女子籃球協會、NBA G聯盟和NBA 2K聯盟。享譽國際的NBA，在215個國家和地區，以50多種語言播映賽事和節目編排，並在六大洲100個國家的100,000多家商店中銷售其商品。在2020-21賽季開始時，NBA的名冊載有107位來自41個國家的國際球員。 NBA Digital的資產包括NBA TV、NBA.com、NBA應用程式和NBA聯盟通行證，且NBA建立了全球最大的社交媒體社群之一，在全球的所有聯盟、球隊和球員平台上有19億個讚數和追蹤者。聯盟與國際認可的青年服務組織合作，透過NBA Cares解決重要的社會議題，這些組織旨於為教育、青年和家庭發展以及與健康相關的事業提供援助。

關於軒尼詩（HENNESSY）

身為干邑的領導者，軒尼詩家族憑藉擁有逾250年歷史的專業知識，在世界各地持續取得輝煌成就。依循著創辦人李察．軒尼詩（Richard Hennessy）的開拓精神，品牌至今已銷售至全球130多個國家。軒尼詩家族位於法國夏朗德省（Charente）的核心地帶，同時也是當地經濟的重要支柱，其代代相傳的精湛釀造工藝造就品牌非凡的成就與跨世紀持續的卓越發展。

軒尼詩是第一間獲得ISO 14001認證的酒莊，結合追求創新及對創造、精益求精的堅持與合作夥伴的支持，共同守護這片獨特非凡的土地。而身為LVMH集團皇冠上最閃耀的寶石，軒尼詩致力法國國際貿易，產量的99%均供外銷出口，堪稱法國生活藝術領域的全球大使。