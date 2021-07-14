台灣以色列經濟聯席線上會議 取經以水資源科技應對挑戰

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）為提升新創能量與促進國內水資源利用，國經協會與以色列出口協會13日在線上交流，台灣民間企業希望爭取與國際水資源利用模範生以色列合作，協助台灣積極發展水資源科技以應對未來的挑戰。

受外交部國際合作及經濟事務司委託，國經協會13 日與以色列出口協會（Israel Export Institute, IEI）線上共同舉辦「第8屆台以(色列)經濟聯席會議」，由華邦電子股份有限公司暨本會以色列主任委員焦佑鈞董事長與以色列出口協會會長Mr. Adiv Baruch共同主持。線上臺以雙方代表約100多位出席。

國經協會表示，本次會議以「新創產業」、「水資源產業」及「能源產業」等議題進行深度研討。會中，之初創業投資管理顧問股份有限公司(AppWorks)劉侊縈合夥人以「台灣是亞洲的瓦干達」為題，強調台灣擁有多項領先全球的數位服務與實力；萬年清環境工程黃郁仁經理介紹台灣水資源的機遇與挑戰，並簡介有機廢水流體化床Fenton處理技術；工研院綠能與環境研究所鄭名山副所長解析台灣綠能產業的發展和他國發展合作的機會。

國經協會本次也邀請以色列創新局台以研發合作計畫Adi Maller經理、FLUENCE Alon Tish業務副經理及SolAround Ltd 創辦人及CEO Avishai Drori，就相關產業深入剖析, 共創企業廠商溝通平台。

2020年台以貿易總額19.11億美元(較19年成長7.66%)為我國第29大貿易夥伴，以色列在通訊、電子、軟體、醫療器材、生技等高科技產業之研究發展上卓然有成，而台灣則是精於行銷及製造。

國經協會指出，若能加強與其業者進行研發合作，將有助於提升我國產品在國際市場上的競爭力。此外，以色列由於工資成本高，且大多數高科技公司的規模不大（部分為新創公司），在產品大量生產、行銷等方面的能力較弱，我商可透過購併或以創投基金投資方式，利用以方之研發創新能力或取得其研發成熟的新產品技術並予製造行銷，創造商機。

以色列出口協會是致力於發展以色列與其它國家貿易關係的非盈利性半官方機構。該協會現有2,600家會員，佔以出口商總數的90%。國經協會藉由此次經濟聯席會議建構台以雙方產業界之意見交流平台，在疫情尚未平息的時刻，增進了解雙方產業商機，促進兩國民間實質經貿合作。