大突破！台東富山保育區首次魚體植入發報器　追蹤分析魚種生態

圖片由台東縣政府水試所東部中心提供 圖片由台東縣政府水試所東部中心提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）臺東富山水產動植物繁殖保育區首次在魚體腹部植入發報器，以監測魚種在保育區內活動行為，日前已收到訊號回報，今年下半年將擴大裝置在鸚哥魚類上，未來將擴大運用於漁船作業區，用於分析漁獲組成與經濟效益。

農業處長許家豪表示，今年5月農委會水產試驗所東部海洋生物研究中心首度在保育區內設置3處超音波接收站，並選定2尾三葉唇魚及2尾海雞母笛鯛活魚樣本，以手術方式將發報器植入魚體腹部後縫合，以監測這些魚種在保育區內移動與進出保育區的活動行為，至今已順利接收到這4尾魚所發出超音波訊號，下半年度預計再增加4尾鸚哥魚類魚種配置超音波發報器。

臺東縣政府今年度獲得海洋委員會海洋保育署補助計畫，並與農委會水產試驗所合作，選定三葉唇魚等活魚樣本，在富山水產動植物繁殖保育區進行生物紀錄科學應用，未來將擴大運用到漁船的採捕作業區，用以分析其漁獲組成與經濟效益。

農業處指出，臺東縣富山水產動植物繁殖保育區於2005年成立至今，在當地社區民眾及志工辛苦管理維護下，復育成效良好，魚類資源豐富多樣，但在過去並未進行相關科學驗證，今年度計畫成果應可以作為保育區經營成效驗證，並藉以推動海洋保育工作。