【台灣三級警戒以來最低】7/14增17例本土新冠肺炎、6死

台灣7/14新增27例COVID-19確定病例，分別為17例本土及10例境外移入；另確診個案中新增6例死亡。 (取自中央流行疫情指揮中心記... 台灣7/14新增27例COVID-19確定病例，分別為17例本土及10例境外移入；另確診個案中新增6例死亡。 (取自中央流行疫情指揮中心記者會)

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(14)日公布國內新增27例COVID-19確定病例，分別為17例本土及10例境外移入；另確診個案中新增6例死亡。



指揮中心表示，今日新增之17例本土病例(其中9例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為11例男性、6例女性，年齡介於未滿10歲至80多歲，發病日介於今(2021)年7月7日至7月13日。個案分布以臺北市10例為最多，其次為桃園市3例、新北市及臺中市各2例；其中10例為已知感染源、3例關聯不明、4例調查中，相關疫情調查持續進行中。



指揮中心說明，今日新增6例死亡個案，為5例男性、1例女性，年齡介於50多歲至80多歲，發病日介於5月15日至7月3日，確診日介於5月19日至7月5日，死亡日介於7月10日至7月12日。





指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月12日累計公布14,074位確診個案中，已有11,964人解除隔離，解隔離人數達確診人數85.0%。



指揮中心表示，今日新增10例境外移入個案，為9例男性、1例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自緬甸(6例，為同一班機乘客)、英國、日本、印尼及茅利塔尼亞入境，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境日介於6月30日至7月11日。





指揮中心統計，截至目前國內累計15,328例確診，分別為1,214例境外移入，14,061例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例空號病例(案15282)，共累計106例移除為空號。

2020年起累計753例COVID-19死亡病例，其中745例本土，個案居住縣市分布為新北市374例、臺北市287例、基隆市25例、桃園市21例、彰化縣13例、新竹縣10例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、南投縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。



指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。