台北市政府指出，雖然中央宣布微解封，但北市餐飲業、夜市、百貨美食街等仍維持禁止內用，只能外帶或外送。中央社 台北市政府指出，雖然中央宣布微解封，但北市餐飲業、夜市、百貨美食街等仍維持禁止內用，只能外帶或外送。中央社

更新時間: 2021-07-14 15:46

首次發稿: 2021-07-14 13:41

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心日前宣布3級警戒延長到7月26日，但部分場域13日起進入微解封階段，其中在夜市部分，要求只能外帶或外送，執行實聯制措施，每人至少須保持社交距離1.5公尺。

台北市夜市部分，市場處今天(14日) 表示，華西街、南機場、公館、艋舺等7處夜市自主停業至26日，其餘夜市持續營運，並要遵守營運指引。

另外彰化縣內規模最大的精誠夜市今天(14日) 將恢復營業，不過攤位數從226攤減為70攤，最多容納1500人，也禁止試吃及邊走邊吃，只能外帶或外送。

台北市政府微解封指引

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，台北市政府昨（13日) 公布微解封指引。北市府市場處今天指出，批發市場、傳統市場、夜市維持進出戴口罩、實聯制、身分證末碼單雙號分流措施、夜市攤販營業數降載50%。

市場處表示，夜市及傳統市場等禁止試吃、邊走邊吃，僅提供外帶、外送服務，熟食攤要加裝遮罩或隔板，自助取餐由工作人員服務。

市場處副處長高群荐說，北市16處列管夜市，因受疫情等影響，包含中正區公館、南機場夜市；萬華區廣州街、梧州街、西昌街、華西街、艋舺夜市，共7處夜市自主停業至26日。

他說，其餘夜市持續營業但要遵守營運指引，包含降載營業攤販數、限制1小時消費時間及排隊人數，從業人員量體溫、戴口罩手套、收付款後以酒精消毒等。

他表示，若傳統市場及夜市有攤販確診，以攤販為中心的九宮格範圍內業者停業3天，停業期間每天進行一次環境清消，視情況安排從業人員篩檢。

此外，中央社引述北市府商業處指出，百貨、賣場、超市附設餐廳及美食街營運指引，包含禁內用、不可試吃、一律外帶、啟動人流管制；入場民眾戴口罩、實聯制、量體溫、保持安全社交距離；員工每天健康檢測及量體溫2次，並造冊適時分流上班等措施。

彰化最大精誠夜市恢復營業

226攤減為70攤

彰化縣政府也開放夜市恢復營業，不過夜市管理人須向縣府提出防疫計畫書，經審核通過後才可以營業；至於夜市要恢復營業的話，除了要採取單一出入口、顧客實聯制、攤商與顧客量體溫等措施外，流動夜市不像市場有管委會，沒有攤商名冊，各夜市管理人必須製作每日營業的聯絡名冊。

縣府指出，縣內的52處夜市已有43處提出防疫計畫書，其中部分夜市因計畫書審核通過，已恢復營業，至於縣內最大的彰化市精誠夜市也將在今天恢復營業，但攤位數從226攤減為70攤，精誠夜市面積雖有3000坪，不過依照中央規定，最多只能容納1500人。

縣府表示，除了精誠夜市外，像是鹿港、員林市都有夜市提出申請，縣府除了會審核業者提出的防疫計畫外，也會派人前往夜市進行稽查，確認有無做好防疫工作。

【台灣微解封】台北9夜市持續營運•7處「自主停業」 彰化最大精誠夜市恢復營業•226攤減為70攤