新北市7/13起「微解封」　九份、猴硐、碧潭等風景區、9條步道降載開放

為配合中央「微解封」政策，新北市13日起微解封部分風景區及9條登山步道。(示意圖/Getty Images) 為配合中央「微解封」政策，新北市13日起微解封部分風景區及9條登山步道。(示意圖/Getty Images)

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）為配合中央「微解封」政策，新北市13日起「局部開放」部分風景區及9條登山步道，供民眾疫情期間從事戶外活動透透氣，包含十分瀑布園區、碧潭風景特定區和新店直潭山步道等，但仍有人流和停車量上限，並呼籲民眾勿脫口罩飲食、邊走邊吃。

台中7/13起「微解封」指引一次看 夜市、電影院、藝文場館、圖書館、私人運動場館等有條件開放

新北市府表示， 三級警戒再度延長，新北市面對疫情，步步為營、不冒進，但考量民眾需要有限度的身心調劑，在「戶外優先，避免群聚」的防疫前提下，7月13日起有條件「局部開放」戶外市轄風景區，未來將依疫情的變化，「分階段，分梯次」滾動式調整。

新北市各公立藝文場館採取室內持續關閉，易有群聚情況發生的遊樂園暫不開放，包括雲仙樂園與野柳海洋世界。另外水域遊憩活動也維持不開放，碧潭天鵝船持續關閉，深澳鐵道自行車也持續暫停營業 。

戶外市級風景區採降載開放，包括十分瀑布園區、碧潭風景特定區、瑞芳風景特定區(九份、猴硐)，烏來風景區不開放。

觀旅局表示，景區開放人數以原容留量40%為上限，公有停車場以40%停車量為上限，假日開設「人潮儀表板」機制監控人流車流，各地將視人流狀況，該關閉就關閉；且不開放內用飲食及不可試吃，禁止脫口罩飲食、邊走邊吃。

觀旅局局長張愛晶指出，人數達20%時，人潮儀表板就會發布警戒刊登，呼籲民眾「不建議前往」，到達30%，節點實施人潮分流，到達40%，即管制人車進入。

另外，由於十分瀑布園區屬單一出入口的封閉式戶外風景區，亦將採有條件開放，觀旅局於單一通道入口處，進行遊客降載入場管制，園區人數上限為原容留人數40%，並於聯外道路重要節點控管人數，分流進入，遊客入場前必須接受體溫測量、實聯制登記以及手部消毒，下午4時為最後入園時間，4時30分閉園。

部分登山步道先開放，但涼亭設施持續關閉中，包括新店直潭山步道、三峽白雞山步道、坪林胡桶古道、雙溪-貢寮楊廷理古道、平溪菁桐古道、石碇-平溪伏獅山步道、深坑大崎嶺步道、淡水三空泉登山步道、三芝二坪頂登山步道。

觀旅局提醒，各登山步道入口處實施實聯制， 請民眾配合掃描QRcode登記，且周遭停車場停車數達40%，便啟動車流管制。

旅宿業方面，顧客進入前，也必須登記實聯制、量體溫與手部消毒。如果入住率接近4成，即須強化人流管制及提高清消頻率，協助維持旅客之間的社交距離，因應附設餐廳禁止內用，房客若有用餐需求，皆改為個人客房餐點服務。至於清消不易或無法戴口罩的飯店附屬設施，例如卡拉OK、三溫暖、球池、健身房、游泳池等，目前皆維持不開放。



觀旅局呼籲，疫情仍在三級警戒，民眾還是盡量減少外出、降低移動，才有助於整體疫情持續往好的方向走。