台灣15日起防劇烈降雨！吳德榮：熱帶擾動是否生成颱風 應持續觀察

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）臺灣各地延續13日晴朗炎熱天氣，氣象專家吳德榮表示，自15日起台灣附近逐漸發展成季風低壓的型態，環境水氣增多將有利熱帶擾動發展，美國最新模擬顯示，18日將達颱風強度且調整得更強、位置更北，是否會影響台灣應持續觀察。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄刊文指出，今(14)日全台各地大多晴朗炎熱、紫外線強，並有36度以上高溫，午後對流旺盛、伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨及冰雹等劇烈天氣，今日北部氣溫約24至36度，中部24至36度，南部24至36度，東部23至36度。

據最新模式模擬顯示，吳德榮表示，15日至19日太平洋高壓減弱東退，菲律賓東方、南海及台灣附近逐漸發展成季風低壓的型態，使環境水氣增多、大氣不穩定度高，午後易有強對流發展，伴隨劇烈降雨。

由於季風低壓東側有水氣輻合，有利熱帶擾動發展，吳德榮表示，根據美國(GFS)模式最新的模擬顯示，18日該熱帶擾動已有颱風的強度，且調整得更強、更遵偏北，而歐洲(ECMWF)模式模擬的強度依然較弱且發展較慢。

由於各國模式模擬也不一致，吳德榮說，這熱帶擾動的模擬仍有很大的不確定性，未來是否會影響台灣，應持續觀察。