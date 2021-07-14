第三輪18歲以上接種意願登記逾485萬人　預約採「長幼有序」原則

7/13起開放18歲(含)以上民眾，於「疫苗施打意願登記與預約系統」進行第三輪意願登記。 圖為高雄市設立195個疫苗意願登記服務中心供民眾... 7/13起開放18歲(含)以上民眾，於「疫苗施打意願登記與預約系統」進行第三輪意願登記。 圖為高雄市設立195個疫苗意願登記服務中心供民眾登記。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）昨(13)日起開放18歲以上民眾登記接種COVID-19疫苗意願，疫情指揮中心表示，截至下午5時已超過485萬人登記成功，預約接種先後順序將採長幼有序原則，不會先搶先贏。

COVID-19疫苗預約平台意願登記對象再擴大，第三輪開放第9類（19至64歲高風險、罕見疾病及重大傷病者）,以及民國92年（含）以前出生者意願登記 ，指揮中心提供最新數據，截至下午5時，18歲以上民眾已累積485萬2553人完成意願登記。

其中，僅登記願意接種AZ疫苗人數為6萬3310人、占總登記人數1.30%，同時登記AZ疫苗與莫德納疫苗者共169萬1137人、占總登記人數34.85%，換句話說，願意接種AZ疫苗者多達175萬4447人。另外，僅願意接種莫德納疫苗者則有309萬8106人。

行政院政委唐鳳昨日下午記者會中表示，原本通知預約對象以長幼有序為原則，但第二輪意願登記於12日下午5時截止，全國約有285萬名第9類「重大傷病者」及第10類「50歲以上者」登記，其中約114萬人有意願接種AZ疫苗。

唐鳳指出，願意接種AZ疫苗者與預備提供的AZ疫苗數量「供需平衡」，所以第二輪意願登記比較特別，所有勾選AZ疫苗者都可在這一輪預約接種。

唐鳳進一步解釋，但第三輪開放滿18歲民眾登記意願，現有的AZ疫苗數量與第三輪願意施打AZ疫苗登記人數「供不應求」，所以下一輪的預約接種先後順序將回歸長幼有序原則。

在長幼有序原則之下，未來3週是否可能開放50歲以下接種，唐鳳解釋，因為民眾直到收單結算前一刻都可改變接種疫苗廠牌意願，還沒到結算那一刻，無法明確知道新一輪的預約可開放到幾歲。

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