台日友好！奈良美智特展台灣巡迴高雄登場　26件新作亮相採線上預約制

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）日本藝術家奈良美智特展將於7月24日高雄登場，展期長達3個月並將帶來26件新作，預計16日開放線上預約，後續將接棒台南展出。

台日友好再添一樁，日本當代藝術家奈良美智（ YOSHITOMO NARA ）為感謝台灣在東日本大地震伸出援手，於台灣三大城市舉辦巡迴展，已率先於3月台北關渡美術館登場，原預計展至6月20日，不料疫情攪局展覽於5月閉館，並提前於6月初就結束，讓不少粉絲扼腕，然而好消息是，展覽即將移師至高雄展出，並帶來多件新作，周邊商品也讓人十分期待。

《奈良美智特展》高雄場由中華文化總會、高雄市立美術館、Yoshitomo Nara Foundation ( Japan General Incorporated Foundation )主辦，即將在7月24日高美館登場，展覽採預約制，除了展出藝術家特別為台灣創作的《朦朧潮溼的一天 Hazy Humid Day》、首度海外展出的《月光小姐Miss Moonlight》等53件展品，更增加26件新作。

主辦單位說明，新作包含今年初來台佈展隔離期間創作的 8 件素描作品、1件在今年初完成，也是首次在海外公開的繪畫作品、2019年畫在紙板上的《山子姊姊 YamakoSister/older》與《山子妹妹YamakoSister/younger》，還有《旅行的山子 Traveling Yamako》系列 15 件攝影作品，希望藉著畫作表達對台灣抗疫的鼓舞與信心。

這次台灣巡迴展最重要的作品之一、同時也是奈良美智為了這次展覽特別創作的《朦朧潮濕的一天》，將作為高雄《奈良美智特展》主視覺。奈良美智曾表示，這幅作品蘊含了他對台灣的感情，也是多次造訪熱帶氣候的台灣之後，以感性去理解，透過畫筆留下記憶中不變的自然與氣候。在畫完這幅畫之後，他發現比過去更能冷靜地接受自己的缺點和弱點。

《朦朧潮濕的一天》是藝術家在精神最顛峰的狀態下的產物，表達了他無法以語言表達的內心狀態，「可以說是現在的我最好的作品，真正的水準，也是最真實的自己。」相較於閉眼沈思的《月光小姐》，《朦朧潮濕的一天》畫中的女主角則是無所畏懼地張開眼，面色從容地和觀眾對望，背景也是以台灣的溫暖潮濕為題，和月光小姐的鵝黃毛衣相襯，並塗上大面積的暖色，兩件作品都超過兩尺。

高美館指出，將依照指揮中心公布疫情最新標準開放參觀時段及人數限制，館方已預期會有龐大人流，目前還在做壓力測試，線上預約將於7月16日正式開放。

《奈良美智特展》高雄場

展覽時間｜2021 年 7月 24 日至 10 月 31 日

展覽地點｜高雄市立美術館 105展覽室