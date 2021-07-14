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「長新冠」使人生無可戀 新檢驗有望及早診斷

long Covid患者病症纏綿不癒，生活大受影響

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/07/14 10:08
COVID-19 血液樣本（Getty Images）

COVID-19 血液樣本（Getty Images）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）新冠肺炎（COVID-19）延燒年餘，許多患者飽受「長新冠」（long Covid）症狀所苦，各種病痛纏身，遲遲無法痊癒。這類患者有福了，科學家正研究一種可診斷此疾的檢測法，讓無助的患者得以及早尋求治療。

COVID-19全球確診數已達1.87億人，可怕的是，其中恐有一至二成可能出現長新冠症狀，比例並不低。症狀多達50種，從疲勞、氣喘吁吁、記憶力喪失、腦霧、失眠、胸痛，到暈眩都有，每人狀況不一，學界至今仍難找出原因。

CNBC 報導，科學家懷疑，可能導致長新冠的原因包括染疫造成的器官損傷、免疫系統出了問題，抑或多種因素綜合影響所致。根據倫敦帝國學院所做的調查，這類患者的血液樣本中，多半可驗出「異常抗體」。

正常的免疫系統會製造抗體對抗病毒，但若此一過程出了差錯，則可能誘發「自體抗體」（autoantibodies），又稱「無賴抗體」（rogue antibodies）。此類敵我不分的抗體，會攻擊健康細胞，傷及自身。

目前尚需更多研究，方能判定這種抗體與long Covid的關聯。然而，由於新冠肺炎無症狀患者、輕症或重症者都可能出現長新冠病症，若能以抽血檢驗，及早揪出潛在long Covid患者，有助及早介入治療，讓患者對莫名症狀有所掌握，不致茫茫不知所措。
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