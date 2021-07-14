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宅在家環島！臺灣自行車旅遊體驗升級 觀光局推虛擬實景影片

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By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2021/07/14 09:44
照片翻攝自日月潭國家風景區網站

照片翻攝自日月潭國家風景區網站

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）自三級疫情警戒後，各項旅遊行程和活動都需延後規劃，交通部觀光局推動自行車旅遊，推出3D全景VR影片，讓國內外遊客騎乘前能先一窺臺灣自行車道的360度全景美麗風光，防疫期間，民眾宅在家也能體驗環騎的樂趣。

交通部觀光局表示，目前除拍攝《環遊-自行車》影片介紹麻雀雖小，風景俱全的臺灣，呈現多樣美景與地貌，另以故事性闡述親子情感的「愛相隨」及展現人生際遇與朋友相挺的「勇者之路」影片，透過新科技，親身感受騎乘在自行車道時映入眼簾的臺灣風景，影片有中文版和英文版。

觀光局說，下半年預計還會露出另外3支自行車主題的360度VR影片，分別為以療癒慢活為主題，穿越一幕幕大地美景的「慢遊篇」、以環騎臺灣一周為特色之「環島一號線」及預定與健身中心合作宣傳「舊草嶺環狀線自行車道」。

受新冠疫情(COVID-19)影響，觀光局全球行銷宣傳計畫以加強網路社群平台為主，這次藉由360度全景影片助攻自行車主題旅遊的體驗行銷。

觀光局表示，為方便民眾隨時都能觀賞VR360影片，已於臺灣觀光資訊網的「多媒體影音」分類下，建置「VR360影片」專區，民眾也可直接到Youtube社群平台搜尋。
自行車旅遊
臺灣

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