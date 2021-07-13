「無誠意」喬著作權報酬 法國賞Google史上最大罰單

法國市場競爭監管當局今（13）日因著作鄰接權談判「無誠意」對Google開出5億歐元罰款。（圖／美聯社） 法國市場競爭監管當局今（13）日因著作鄰接權談判「無誠意」對Google開出5億歐元罰款。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合外電報導）法國史上最高罰鍰！法國市場競爭監管當局今（13）日因谷歌對與美體機構的著作鄰接權糾紛談判「沒誠意」，向其祭出5億歐元（約新台幣166億元）的史上最高罰鍰。谷歌對此表示失望。

法新社報導，美國網路搜尋巨擘谷歌（Google）遭法國競爭管理局（Autorité de la Concurrence）開罰5億歐元，起因於谷歌無「誠意」與媒體公司就「著作鄰接權」談判協商。

法國市場競爭當局主管戴席瓦（Isabelle de Silva）指出，這是該國向未遵守其裁決的公司所開出的「史上最大罰單」。競爭管理局還要求谷歌支付媒體出版商「目前使用其有版權內容的相應報酬」，否則恐得面臨每日高達90萬歐元的額外賠償。

谷歌發言人透過聲明向法新社表示，公司對裁決「感到失望」。谷歌表示：「整個談判過程中我們都展現誠意。這份罰單與我們付出的努力，以及平台上新聞內容使用的現況皆不相符。該裁決主要是針對2020年5月到9月間的談判；之後，我們都一直持續努力與發行商及新聞機構尋求共識。」

路透社報導引述消息人士指出，代表包括《費加羅報》和《世界報》在內的大多數法國主要實體新聞出版商的法國新聞聯盟（APIG）仍然是原告之一，儘管該聯盟在今年1月與谷歌簽達成協議，Google將與個別的新聞媒體洽談授權費，消息人士稱，在反壟斷裁決之前，這項協議已被擱置。

路透社引述所見文件顯示，谷歌同意在三年內向121家法國新聞出版商支付7600萬美元，以結束版權糾紛。此前，谷歌、法國出版商和新聞機構就如何適用歐盟修訂後的版權規則進行了數月的討價還價，該規則允許出版商向顯示其新聞摘錄的網絡平台索取費用。