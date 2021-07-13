柯文哲再失言！防疫記者會上稱「同志是問題」 引民團、議員不滿

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）北市長柯文哲昨（12日）於台北市防疫記者會上稱同志是造成家戶傳染的問題，引發民團彩虹平權大平台和議員邱威傑不滿，憂污名化同志團體。

柯文哲昨天在台北市防疫記者會表示，目前防疫最頭痛的問題就是「廣義家戶感染」，也就是不一定有親戚關係的家戶成員聚在一起相互傳染。柯文哲表示，群聚打麻將是問題，大家分租套房是問題，同志團體也是個問題。

對此，民團彩虹平權大平台呂欣潔透過Facebook回應，質疑北市府稱只是陳述事實，但既然不會特別講「異性戀群聚打麻將」，為什麼要特別提出「同志關係」及「同志團體」？

呂欣潔強調，無論是本土疫情爆發初期的茶室群聚感染，或者婚姻外親密關係而傳染（俗稱的小三），社會上污名越嚴重的關係狀態，要說出口就更加困難。而北市府的做法無疑會造成同志族群污名化、標籤化，讓同志不敢出櫃，加深疫調難度。

對此，台北市議員「呱吉」邱威傑也在Facebook發文，強調應該將重點放在行為本身，而非性傾向。

邱威傑在文中指出，如果今天有人去酒店尋歡作樂導致群聚染疫，會說是「異性戀造成的嗎？」，應是說上酒店的這個行為造成的，而非異性戀造成的，同理可應用在同志身上。

根據中央社，彩虹平權大平台在Facebook上強調，病毒不會挑人，因此大家面對疫情的同時，不要因為防疫而污名任何社群，呼籲柯文哲正面回應這次的失言。