Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 文化

台灣故宮微解封！每日兩時段供兩百人預約參觀　民眾搶頭香外出透氣　

國立故宮博物院今(13)日微解封，配合中央流行疫情指揮中心宣布適度鬆綁管制措施，採線上預約制入館，共分兩個參觀時段提供民眾線上預約，目前可預約至25日。

  133
By 藝文組, 台灣英文新聞－編輯
2021/07/13 17:48
故宮採線上預約制入館（圖/故宮）

故宮採線上預約制入館（圖/故宮）

（台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導）國立故宮博物院今(13)日微解封，配合中央流行疫情指揮中心宣布適度鬆綁管制措施，採線上預約制入館，共分兩個參觀時段提供民眾線上預約，目前可預約至25日。

國立故宮博物院閉館長達近兩個月，北部院區正館實施全面預約參觀制， 自7月12日上午9時起可預約，每日分為上午場9:00-12:00、下午場14:00-17:00，每場次名額100人，每人限預約4名。

故宮表示，院區全面禁止飲食。富春居、閒居賦餐廳配合開館營業時間，僅提供餐飲外帶，不提供內用服務，民眾可帶水入內飮用，館內飲水機目前暫不開放。三希堂暫停開放。實施單一出入口管制，入口位於正館一樓東側，出口位於地下一樓東側。

持續更新！台灣美術館、博物館採線上預約制　塩田千春微解封搶先報名

綜合媒體報導，搶頭香的民眾表示，「媽媽想出門憋不住，還是會盡量少出門，但還是想走走，透透氣」、「它們是12號昨天才開放，所以我們有先打電話，故宮可能像以往電影院那邊，我覺得它的空間是比較寬敞，在這邊我會比較安心」、「從三級以後就沒有出門了，覺得應該是史上最安全的時刻吧，而且裡面一定都沒人。」

《自由時報》引述國立故宮博物院副院長黃永泰今日發言，「故宮再度開放迎接民眾『期待中帶著興奮』，今明兩天預約名額已滿，民眾目前最快能預約後天（15日）入場參觀，有鑒於每日預約名額有限，建議要參觀故宮的民眾趕緊上網預約。」

實際至故宮預約網站查詢，至今日下午5時，明日上午場還有七個名額，下午則僅剩一個名額提供預約。

預約網址：https://museumpass.welcometw.com/banner/NPM-Ticket
預約電話：(02)-66103600轉總機
官網：https://www.npm.gov.tw/
故宮
線上預約
微解封

相關新聞

【台灣微解封】台北9夜市持續營運•7處「自主停業」 彰化最大精誠夜市恢復營業•226攤減為70攤
【台灣微解封】台北9夜市持續營運•7處「自主停業」 彰化最大精誠夜市恢復營業•226攤減為70攤
2021/07/14 15:51
新北市7/13起「微解封」　九份、猴硐、碧潭等風景區、9條步道降載開放
新北市7/13起「微解封」　九份、猴硐、碧潭等風景區、9條步道降載開放
2021/07/14 12:14
更新【台灣宮廟微解封】北市大龍峒保安宮「防疫計畫」通過　今起開放參拜
更新【台灣宮廟微解封】北市大龍峒保安宮「防疫計畫」通過　今起開放參拜
2021/07/13 18:24
持續更新！台灣美術館、博物館採線上預約制　塩田千春微解封搶先報名
持續更新！台灣美術館、博物館採線上預約制　塩田千春微解封搶先報名
2021/07/13 17:03
【微解封首日】各風景區人潮量少 石門水庫、合歡山遊客回流
【微解封首日】各風景區人潮量少 石門水庫、合歡山遊客回流
2021/07/13 15:42

更新時間 : 2021-07-15 00:25 GMT+08:00

最受歡迎

7/13起開放「18歲以上」疫苗接種意願登記！7/16起簡訊通知施打
7/13起開放「18歲以上」疫苗接種意願登記！7/16起簡訊通知施打
台灣自購泰國AZ疫苗未獲世衛認證?! 食藥署澄清:製造廠經審查後專案輸入•不需WHO核准
台灣自購泰國AZ疫苗未獲世衛認證?! 食藥署澄清:製造廠經審查後專案輸入•不需WHO核准
【最新圖解】唐鳳「疫苗施打意願登記預約系統」啟用　台灣指揮官陳時中: 收到1922通知•才可進行預約
【最新圖解】唐鳳「疫苗施打意願登記預約系統」啟用　台灣指揮官陳時中: 收到1922通知•才可進行預約
台灣最新一批泰國製AZ疫苗品質遭疑　缺WHO、歐洲藥品管理局核准
台灣最新一批泰國製AZ疫苗品質遭疑　缺WHO、歐洲藥品管理局核准
整理包！四大超商即起開放預約疫苗接種　步驟、優惠一次看
整理包！四大超商即起開放預約疫苗接種　步驟、優惠一次看
整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
台中7/13起「微解封」指引一次看　夜市、電影院、藝文場館、圖書館、私人運動場館等有條件開放
台中7/13起「微解封」指引一次看　夜市、電影院、藝文場館、圖書館、私人運動場館等有條件開放
【7/12下午5時截止】全台灣第9、第10類疫苗接種意願　登記人數破200萬
【7/12下午5時截止】全台灣第9、第10類疫苗接種意願　登記人數破200萬
7/16開始接種 唐鳳：前三輪打AZ疫苗未登記意願要快
7/16開始接種 唐鳳：前三輪打AZ疫苗未登記意願要快
AZ、莫德納打哪種？ 副作用5萬人統計報你知
AZ、莫德納打哪種？ 副作用5萬人統計報你知