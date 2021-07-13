台灣故宮微解封！每日兩時段供兩百人預約參觀　民眾搶頭香外出透氣　

（台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導）國立故宮博物院今(13)日微解封，配合中央流行疫情指揮中心宣布適度鬆綁管制措施，採線上預約制入館，共分兩個參觀時段提供民眾線上預約，目前可預約至25日。

國立故宮博物院閉館長達近兩個月，北部院區正館實施全面預約參觀制， 自7月12日上午9時起可預約，每日分為上午場9:00-12:00、下午場14:00-17:00，每場次名額100人，每人限預約4名。

故宮表示，院區全面禁止飲食。富春居、閒居賦餐廳配合開館營業時間，僅提供餐飲外帶，不提供內用服務，民眾可帶水入內飮用，館內飲水機目前暫不開放。三希堂暫停開放。實施單一出入口管制，入口位於正館一樓東側，出口位於地下一樓東側。

綜合媒體報導，搶頭香的民眾表示，「媽媽想出門憋不住，還是會盡量少出門，但還是想走走，透透氣」、「它們是12號昨天才開放，所以我們有先打電話，故宮可能像以往電影院那邊，我覺得它的空間是比較寬敞，在這邊我會比較安心」、「從三級以後就沒有出門了，覺得應該是史上最安全的時刻吧，而且裡面一定都沒人。」

《自由時報》引述國立故宮博物院副院長黃永泰今日發言，「故宮再度開放迎接民眾『期待中帶著興奮』，今明兩天預約名額已滿，民眾目前最快能預約後天（15日）入場參觀，有鑒於每日預約名額有限，建議要參觀故宮的民眾趕緊上網預約。」

實際至故宮預約網站查詢，至今日下午5時，明日上午場還有七個名額，下午則僅剩一個名額提供預約。

預約網址：https://museumpass.welcometw.com/banner/NPM-Ticket

預約電話：(02)-66103600轉總機

官網：https://www.npm.gov.tw/