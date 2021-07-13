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（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）因應防疫需求，台積電加速數位轉型，擴大導入遠距辦公系統，目前系統設備及技術足以因應超過2000名員工居家辦公，有助營運不受疫情影響。

考量疫情肆虐全球，台積電去年(2020) 整合企業環保安全衛生處、人力資源、營運、資材管理、客戶服務、資訊技術、公共關係與海外子公司，跨組織成立防疫委員會。

台積電資訊技術及資材暨風險管理資深副總經理林錦坤及人力資源副總經理馬慧凡擔任疫情指揮官，負責傳染病防疫管制措施及緊急應變事宜，全盤審視防疫相關所需人力及物力資源調度，適時公告台積電防疫管制措施。

台積電企業環保安全衛生處人員蒐集並彙整台灣廠區及子公司所在地政府防疫政策，參考國內外疫情訊息，向指揮官提出防疫措施建議，並與健康促進管理課隨時管控高風險人員名單，同步建立傳染病防治作業指導書。

相關管制作為及防疫規定涵蓋台積電台灣廠區與海內外子公司，確保疫情有效控制，保障工作者健康，並維持公司正常營運生產。

在防疫管理措施，台積電透過雲端服務，整合智慧手機即時簡訊功能，隨時確認所有進入人員的體溫回報狀態，並連動門禁權限控管，有效預防高風險人員進出，並每日分析追蹤管理監控人員體溫，將高風險人員杜絕於台積電廠區。

所有人員進廠時落實勤洗手、體溫量測、身分驗證，確認已完成體溫回報及填寫健康聲明書，並嚴格執行員工用餐規範。

針對廠內確診情境，台積電並建立完整的疫情調查流程及分工明確的緊急應變組織。台積電去年廠內發生1例確診個案，於1小時內便成立防疫緊急應變小組，進行個案疫情調查，除參照疫情指揮中心指引，更擴大匡列接觸者並採取隔離措施，同步展開工作區域消毒清潔。

根據中央社報導，台積電7月12日新增3名員工確診，在短短不到24小時內便緊急匡列百餘名密切接觸者，進行居家隔離，及數十名非密切接觸者，並展開快篩與PCR檢測。

此外，台積電還加速數位轉型腳步，進行跨廠遠端協同合作及遠距支援，強化廠際技術移轉能力，台積電並擴大導入遠距辦公系統，強化遠端權限管理與網路流量管制。

考量今年疫情相對嚴峻，台積電有別於去年採取流輪在家上班方式，今年提升防疫等級，擴大非產線員工居家辦公規模，遠距辦公系統足以因應超過2000人居家辦公，有助台積電營運不受疫情衝擊。

台積電因應台灣防疫需求•加速數位轉型 系統可因應逾2千人居家辦公

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