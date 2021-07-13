疫情下的釣竿 釣出美味紅甘

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供
照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供
臺灣自疫情警戒升至第三級後，中央流行疫情指揮中心呼籲國人少出門、少聚會、宅在家防疫。但是居家防疫，更要保持營養均衡，才能強化抵抗力！本市深澳漁港出產的紅甘及透抽正「著時（當季）」，市府也協助推廣優質水產品，只要動動手指，產地宅配直送到家，輕鬆享用最新鮮的海味，不僅可以滿足在家吃海鮮大餐的慾望，還很適合分享給親朋好友喔！
深澳漁港為本市傳統沿近海漁業重要港口，有著北臺灣數量最多的娛樂漁船，盛夏之際，大陸沿岸流及黑潮交會於北部海域，白帶魚、鰹、鰺及鎖管隨著海流，在晚風吹拂下拉起了夜釣序幕，遊客及船長的笑容伴隨月色揚竿而起。然而在新冠肺炎疫情進入第三級警戒後，娛樂漁船業者配合政府防疫政策，暫停載客出海從事休閒垂釣，回歸漁船身份從事漁業作業，維持生計及穩定漁獲供給，跟全民共同抗疫度過難關！
深澳漁港蔡志鴻船長長期經營娛樂漁船，過往載客出海釣魚一趟約有3萬至5萬的收入，如今轉變為漁船作業，跟自家漁工出船漁作，以一支釣漁法作業。一支釣漁法是透過釣竿與釣勾釣獲魚體，屬於非主動漁法，對環境相對較為友善，且一支釣釣獲的海鮮，因魚體不易擦傷或損壞，也不因擠壓而破壞肉質，屬於高品質漁獲，近期當令的鮮美海鮮以紅甘及透抽為主，紅甘以生魚片料理方式呈現，可品味紮實的肉質及獨特的淡雅油脂香氣；透抽則以簡單的汆燙即可享受Q彈的咬勁及鮮甜的滋味，以簡單的烹飪技巧呈現純粹的美味，但蔡船長說即便是高品質魚貨，也因疫情影響，面臨銷售上的困境，為此市府長期協助推廣新鮮水產品於電商平台銷售，更提供小漁戶自家經營販售通路的資訊，解決漁戶銷售困境，讓消費者有更多優質水產品的選擇，美味紅甘及新鮮透抽相關採買資訊請見https://lin.ee/8iA7bCK及https://www.facebook.com/groups/446048592091939/?ref=share，趕緊動動手指來採購優良水產品，為民眾居家防疫提供安心新選擇。
漁業處表示，新北市生產多樣化的水產品，尤其是當令海鮮更是居家不可或缺的美食，鼓勵大家多透過網路向產地採購優質魚產品，烹飪新鮮又營養的水產品給家人享用，除了傳遞最溫暖的鼓勵外，也用行動支持漁民銷售在地優質水產品吧!