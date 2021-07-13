疫情下的釣竿 釣出美味紅甘

臺灣自疫情警戒升至第三級後， 中央流行疫情指揮中心呼籲國人少出門、少聚會、宅在家防疫。 但是居家防疫，更要保持營養均衡，才能強化抵抗力！ 本市深澳漁港出產的紅甘及透抽正「著時（當季）」， 市府也協助推廣優質水產品，只要動動手指，產地宅配直送到家， 輕鬆享用最新鮮的海味，不僅可以滿足在家吃海鮮大餐的慾望， 還很適合分享給親朋好友喔！

深澳漁港為本市傳統沿近海漁業重要港口， 有著北臺灣數量最多的娛樂漁船，盛夏之際， 大陸沿岸流及黑潮交會於北部海域，白帶魚、鰹、 鰺及鎖管隨著海流，在晚風吹拂下拉起了夜釣序幕， 遊客及船長的笑容伴隨月色揚竿而起。 然而在新冠肺炎疫情進入第三級警戒後， 娛樂漁船業者配合政府防疫政策，暫停載客出海從事休閒垂釣， 回歸漁船身份從事漁業作業，維持生計及穩定漁獲供給， 跟全民共同抗疫度過難關！

深澳漁港蔡志鴻船長長期經營娛樂漁船，過往載客出海釣魚一趟約有 3萬至5萬的收入，如今轉變為漁船作業，跟自家漁工出船漁作， 以一支釣漁法作業。一支釣漁法是透過釣竿與釣勾釣獲魚體， 屬於非主動漁法，對環境相對較為友善，且一支釣釣獲的海鮮， 因魚體不易擦傷或損壞，也不因擠壓而破壞肉質，屬於高品質漁獲， 近期當令的鮮美海鮮以紅甘及透抽為主， 紅甘以生魚片料理方式呈現， 可品味紮實的肉質及獨特的淡雅油脂香氣； 透抽則以簡單的汆燙即可享受Q彈的咬勁及鮮甜的滋味， 以簡單的烹飪技巧呈現純粹的美味，但蔡船長說即便是高品質魚貨， 也因疫情影響，面臨銷售上的困境， 為此市府長期協助推廣新鮮水產品於電商平台銷售， 更提供小漁戶自家經營販售通路的資訊，解決漁戶銷售困境， 讓消費者有更多優質水產品的選擇， 美味紅甘及新鮮透抽相關採買資訊請見https://lin. ee/8iA7bCK及https://www. facebook.com/groups/ 446048592091939/?ref=share， 趕緊動動手指來採購優良水產品，為民眾居家防疫提供安心新選擇。

漁業處表示，新北市生產多樣化的水產品， 尤其是當令海鮮更是居家不可或缺的美食， 鼓勵大家多透過網路向產地採購優質魚產品， 烹飪新鮮又營養的水產品給家人享用，除了傳遞最溫暖的鼓勵外， 也用行動支持漁民銷售在地優質水產品吧!