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新北幸福保衛站四大超商與愛心大平台八方雲集守護孩童 0-6歲也適用

By 台灣英文新聞
2021/07/13 16:55
照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供

新北市長侯友宜今（13）日前往八方雲集板橋仁化店以及全家超商松翠店，感謝四大超商及八方雲集提供餐食，共同守候新北孩子。新北市與7-11、全家、萊爾富及OK便利超商合作成立「幸福保衛站」及與八方雲集合作成立「好日子愛心大平台」，以兼顧防疫及健康。

因應疫情，新北市2,500家超商及200間八方雲集皆提供「加倍取餐」及「餐食外帶」服務，為了防疫減少出門頻率，加倍取餐將原來一次80元的額度，提高到160元，而八方雲集還將學童取餐金額全數回捐。依統計數據分析，在非疫情期間，每個月平均取餐數約百人，而今年光是六月份取餐人數即高達4,664人、八方雲集也有876人次學童取餐，其中板橋仁化店就有31人次。

市長侯友宜特別提醒市民朋友，短期內仍需以防疫優先、低度活動守住社區防線，對於有緊急需求的18歲以下學童，全市街頭巷尾超商及八方雲集都是居家附近的幸福保衛站。由點到面組織成不漏接的綿密守護網，疫情期間領餐認定從寛，0-6歲的孩童同樣適用，請大家協助傳遞訊息，並且善用珍惜資源，讓愛心善款幫忙更多急難需求的孩子和家庭用愛與希望合力守護孩子。

新北幸福保衛站四大超商與愛心大平台八方雲集守護孩童 0-6歲也適用

照片來源：新北市教育局提供

更新時間 : 2021-07-15 00:25 GMT+08:00

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