陳偉杰議員媒合永慶房屋捐30萬助北海弱勢 林國春、江怡臻議員贈防疫物資挺醫護

一位單親爸爸撫養5歲小孩，卻因失業負債無力繼續照顧，由社會局委託安置，這名父親靠著木工技能努力工作清償債務，希望能早日接回小孩團圓，無奈連續2個月的3級警戒，導致收入短少；另名被家暴的母親，帶著有發展遲緩的兒子在外租屋，從事清潔工作，也因疫情關係，致生活困難。新北市議員陳偉杰適時媒合資源，挹注受疫情衝擊的弱勢家庭，由社工評估，每戶5千至1萬元不等，以協助暫度難關。

陳偉杰表示，在嚴峻的疫情下，一系列三級警戒的防疫措施讓許多人被迫停業、減薪、甚至失業，導致收入銳減，需要緊急救援，因此特別媒合永慶不動產、有巢氏房屋和台慶不動產等永慶房產集團淡水區三品牌聯賣會，捐贈30萬元給北海岸社福中心，另位李小姐也特地轉交3萬元，指定要幫助八里區的弱勢戶。

北海岸社福中心主任羅惠玲表示，非常感謝陳偉杰議員人溺己溺的精神，由於中央有紓困4.0方案，新北市也有運用防疫基金給予受疫情影響的家戶急難慰助金，因此社工會評估案家的相關慰助和實際經濟狀況，再運用議員媒合的資源挹注，如上述受家暴的個案。

兼服務八里區的蘆洲社福中心主任林玉梅表示，有些個案因帳戶凍結，無法申辦擴大急難紓困，像是原想接回安置孩子的單親爸爸，所幸有議員媒合的指定款項，讓社工可以應用，以協助個案挺過難關。

另外，市議員林國春也媒合捐贈1千個太空隔離面罩以及10盒酒精筆，由社會局副局長許秀能代收，將轉贈給一線醫護人員使用。該款太空隔離面罩小巧輕盈，佩戴無感，可防飛沫和噴濺。

市議員江怡臻也媒合時承生技公司捐贈300劑快篩劑，江怡臻說，新北市成立到宅快篩隊，專案到有家人感染疑慮的老少和身障家庭幫忙做快篩，因此特地媒合友人捐贈，由社會局長張錦麗代收。

張錦麗表示，感謝社會各界持續響應捐贈新北市好日子愛心大平台，「防疫基金」新增捐款有財團法人新北市召會300萬、洪村騫200萬、雙喜營造和無名氏各100萬、彭佳芸議員媒合指定捐款40萬、陳偉杰議員媒合指定捐款30萬、頂記食品25萬、貫鼎自動化10萬、吳Ｏ蘭20萬、蔡Ｏ翰10萬，累計4億9,041萬7,742元，每一筆愛心均用在防疫工作和受疫情影響的相關慰助上。