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「疫」起再出發！北富銀推網路開店手續費0%優惠　綁定帳戶再加碼

整合數位金融上下游服務　助力中小企業數位轉型

By 台灣英文新聞
2021/07/13 16:50
照片來源：北富銀提供

照片來源：北富銀提供

受疫情衝擊，無論是餐飲、購物或娛樂，大眾消費型態和商業模式正快速由線下轉移到線上，即使疫情趨緩，消費行為的改變仍將持續發揮影響，壓縮實體店家的生存空間。為了幫助台灣中小企業透過數位轉型拓展營運空間，台北富邦銀行與知名網路開店平台meepShop合作推出業界獨家優惠方案，申辦網路開店服務並串接LINE Pay，可享meepShop平台手續費0%，幫頭家節省轉型成本，輕鬆開設屬於自己的網店，迎接疫後新商機！

北富銀表示，目前實體店家若想進軍網購通常會有兩種方式，一種是成為蝦皮等購物平台賣家，好處是可降低拓展客源成本，但由於客戶是經搜尋比價而來，對店家較不具忠誠度；另一種則是透過網路開店平台架設網店，只要支付設站和管理相關費用，就可以擁有自己的網店，優點是方便、簡單且可設計不受限制，能結合實體銷售進行整合行銷，相當適合不懂程式的商家，也已經有不少店家透過這樣的模式，成功在疫情中另闢商機。這兩種方式彼此並不衝突，不少店家會選擇雙軌並行，一方面透過購物平台擴展接觸客群量；同步也將新舊客戶導流到自家網店，建立更緊密的客戶互動關係，創造長期經營利基。

考量疫情期間商戶經濟壓力增加，為協助企業主順利完成數位轉型，北富銀與meepShop獨家合作提供超低門檻的「meepShop平台手續費0%」專案，從即日起至今年12/31止，透過和meepShop申辦網路開店服務並串接LINE Pay由北富銀獨家收單，可享6個月內meepShop平台手續費0%（原平台手續費為1.5%）及服務月費7折優惠(本活動僅包含meepShop平台費用，不包含LINE Pay金流費用)，若以月營業額20萬元計算，半年下來可幫客戶省下超過2.2萬元，對經營不無小補！

此外，7/31前店家只要透過北富銀申請成為LINE Pay合作商戶，並且綁定既有的北富銀帳戶(不限實體或數位帳戶) 為LINE Pay商戶撥款帳戶，即可獲得新台幣100元啟用金；如果是新申辦北富銀數位存款帳戶，並以此帳戶綁定為LINE Pay商戶撥款帳戶，則可再加碼回饋新台幣100元，合計最多可獲得新台幣200元。

北富銀作為中小微企業最佳金融夥伴，自疫情升溫以來，不僅積極響應政府紓困政策，與台北市政府合作推出企業紓困貸款專案，提供1.25%利息補貼以緩解企業資金壓力，更致力於異業合作，整合從支付、金流到銷售等上下游產業，為中小企業提供整合式數位金融服務，幫助企業因應疫情快速進行數位轉型，以用心和專業陪伴台灣頭家「疫」起再出發！想了解更多申辦方式可參閱官方網站說明： https://www.fubon.com/banking/personal/credit_card/acquiring/acquiring.htm

更新時間 : 2021-07-15 00:25 GMT+08:00

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