整理包！四大超商即起開放預約疫苗接種　步驟、優惠一次看

7/13起凡獲政府疫苗簡訊通知的民眾，都可以持健保卡至全台四大超商門市機台預約疫苗施打。 （中央社檔案照片） 7/13起凡獲政府疫苗簡訊通知的民眾，都可以持健保卡至全台四大超商門市機台預約疫苗施打。 （中央社檔案照片）

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）為配合中央的COVID-19公費疫苗預約平台正式上線，四大超商今（13）日宣布，凡獲政府疫苗簡訊通知的民眾，皆可持健保卡、就近至全台門市機台預約疫苗施打，而且完成預約後，購買於店內指定商品還可享優惠好康。

第三輪18歲以上接種意願登記逾485萬人 預約採「長幼有序」原則

7/13起開放「18歲以上」疫苗接種意願登記！7/16起簡訊通知施打

國內COVID-19疫苗預約平台首波登記於昨（12）日截止，平台今天起以簡訊通知符合資格的民眾預約接種，除了可透過 「疫苗施打意願登記與預約系統」 和「健保快易通」預約外，也可於超商、健保藥局、衛生所插健保卡完成預約，首輪將在7月16日至7月22日間施打。

統一超商表示，7-ELEVEN規劃6100台ibon便利生活站方便民眾就近預約，只要接獲主管機關疫苗預約簡訊通知，即可在13日上午10時至15日下午5時止到店預約，預約流程只要5步驟。

第一，到ibon首頁點選右上方的COVID-19公費疫苗預約專區；第二，插入健保卡檢視資格；第三，輸入個人手機號碼；第四，選擇預約注射地點與時間；第五，資料核對與確認後即完成預約。

統一超商補充，預約完成後即可獲得一張7-ELEVEN 專屬優惠小白單，持小白單購買店內超過40款指定商品享優惠好康，包含營養補給、堅果零食、洗沐及個人保養、衛生用品4大類別，最高現省329元。

全家便利商店表示，配合政府作業，將提供全台店舖成為全台民眾預約施打公費疫苗的重要據點，即日起至15日，民眾可透過全家FamiPort機台預約施打。

全家說明，只要點選疫苗預約專區、確認預約條款，插入健保卡並確認電話號碼，分別選擇預約院所、預約日期、列印預約確認單據後，即可快速預約；另可憑優惠單據享Let’s Café經典美式、拿鐵大杯同品項第二杯0元、100元購物金等優惠。

此外，為了提供民眾更便利的服務，全家表示，即日起推出勞動部安心即時上工計畫申請表單、勞動部勞工紓困貸款聲明書、高雄市安心即時上工計畫、勞動部安心就業計畫申請表單等4款「防疫紓困申請表單」雲端列印服務。

萊爾富表示，凡收到1922簡訊通知符合預約資格的民眾，都可持健保卡到萊爾富Life-ET機台進行「COVID-19公費疫苗預約」登記，選擇疫苗施打的地點與時段，最後即會拿到一張疫苗預約收據小白單。

萊爾富補充，至巷口超商預約施打疫苗，不僅能安心享有保障，還可領取「預約疫苗 防疫大補帖」指定商品優惠，包含牛排、鮮乳、調味乳與冷凍食品等，8月31日前皆可兌換；會員亦可透過Hi-Life VIP APP享額外優惠好禮。

OK超商表示，今天起超商機台疫苗預約系統上線，開放收到簡訊通知、符合資格的民眾，至鄰近OK超商預約公費疫苗施打；另加碼推出相關優惠，8月11日前，只要到OK超商完成疫苗預約，出示疫苗預約小白單，即可享有飯、麵類、鮮食現折5元優惠。