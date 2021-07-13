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臺灣證交所：全體上市公司110年6月份當月營收較109年同期成長14.76％

累計營業收入較109年同期成長21.62％

By 台灣英文新聞
2021/07/13 16:43
臺灣證交所：全體上市公司110年6月份當月營收較109年同期成長14.76％

臺灣證券交易所表示，本國及第一上市公司分別計874家及78家，共計952家皆已於110年7月12日前完成110年6月營收申報作業。

依據上市公司公告110年6月營收顯示，本（6）月份全體上市公司營收總計3兆1,216億元，較109年同期成長4,015億元（14.76%），營收成長公司共683家，衰退公司共269家，較108年同期則成長5,567億元（21.7%）。另累計1至6月全體上市公司營收總計17兆8,524億元，較109年同期成長3兆1,730億元（21.62%），營收成長公司共767家，衰退公司共185家（相關資料詳如附表），較108年同期則成長2兆6,714億元（17.6%）。

全體上市公司110年6月當月營收呈現成長趨勢之主要產業為航運業、鋼鐵工業及塑膠工業，衰退趨勢之主要產業為觀光事業、貿易百貨業及水泥工業。全體上市公司1至6月累計營收呈現成長趨勢之前三名產業為航運業、塑膠工業及玻璃陶瓷業，衰退趨勢產業為觀光事業。

證交所表示，經瞭解全體上市公司當（6）月份營收成長較大之產業，航運業因各國疫情緩解且進入海運旺季，致貨量成長及運價上漲，鋼鐵工業受鋼材價格上漲及營建市場需求增溫影響，塑膠工業受惠產品需求增加及價格上漲，致本月較109年同月成長；當（6）月份營收衰退較大之產業，觀光事業及貿易百貨業皆受國內疫情升溫及三級警戒相關措施影響，致營收大幅萎縮，水泥工業受氣候因素影響，出貨量減少，致本月較109年同月營收衰退。

全體上市公司累計至110年6月營收成長較大之產業，航運業受惠貨量及運價上漲，塑膠工業因化工產品需求強勁，價格持續上漲，玻璃陶瓷業受去年同期肺炎疫情影響，營收基期較低，致累計營收成長；累計營收衰退較大之產業，觀光事業受肺炎疫情影響，國內外旅遊需求減少，致累計營收衰退。

證交所亦表示，前開營收彙總資訊，投資人可至公開資訊觀測站查閱參考，網址如下：https://mops.twse.com.tw/mops/web/t21sc04_ifrs

更新時間 : 2021-07-15 00:24 GMT+08:00

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