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2021 AI Star培育計畫正式起跑中華電信再挺新創進軍國際

By 台灣英文新聞
2021/07/13 16:39
2021 AI Star培育計畫正式起跑中華電信再挺新創進軍國際

繼去(2020)年與經濟部工業局，聯合台北市電腦公會、台灣亞馬遜網路服務有限公司共同策劃「AI Star 國際進擊新創加速計畫」，中華電信今(2021)年持續推動「AI Star培育計劃」，力挺新創進軍國際，以創新科技接軌世界！

中華電信AWS顧問團隊精心策劃一系列完整的AWS雲端及機器學習培育計畫，自7月12日起展開為期3天的訓練，從AWS核心服務開始至架構規劃、資料分析及機器學習等多項應用與案例分享，增進AI新創團隊開發效率及安全性。計畫期間，中華電信將提供專屬顧問諮詢服務與技術輔導，深化新創團隊對AWS雲端架構的掌握，並引介新創團隊參與國際鏈結活動。以去年培訓團隊谷林運算為例，今年已成為中華電信全球智慧製造解決方案合作夥伴，合作市場擴及越南、泰國及印尼等國家，充分發揮雙方關鍵技術能力與商務能力，共創海外合作新契機。

中華電信長期深耕跨國智慧解決方案，包括智慧城市、智慧製造、智慧醫療、智慧農業等領域，不僅具備豐碩的產業服務經驗，在專業諮詢能力亦獲Amazon Web Services (AWS) DevOps、IoT及Well-Architected等專業能力認證，是台灣唯一AWS諮詢及網路技術雙認證合作夥伴。中華電信致力於提供企業卓越的雲網解決方案，藉由AI Star培育計劃、跨國產業經驗及ICT專業諮詢能力，協助新創團隊加速整合創意、技術、行銷等關鍵實力，全力相挺台灣新創團隊突破疆界，讓世界見證台灣AI新實力！

更新時間 : 2021-07-15 00:24 GMT+08:00

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