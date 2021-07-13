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蔡總統再邀張忠謀任APEC領袖會議台灣代表　交付疫苗與經濟復甦兩主張

今年亞太經濟合作(APEC)主辦會員紐西蘭，將於例行11月舉行的經濟領袖會議之外，新增7月16日以視訊方式召開「非正式領袖閉門會議」，共商亞太地區因應疫情及促進經濟復甦的作法。

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By 宇妍, 台灣英文新聞
2021/07/13 16:39
圖/總統府

圖/總統府

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(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 總統蔡英文今天(13日) 宣布再次邀請台積電創辦人張忠謀擔任今年度的APEC領袖代表，也請張忠謀透過7月16日加開的「非正式領袖閉門會議」表達兩項主張，期許APEC組織就成員體各國公平、迅速取得疫苗做更多的努力，及秉持自由貿易精神，對全球復甦做出貢獻。

蔡英文總統今（13）日上午接見我國出席2021年「APEC領袖會議」代表，宣布將再次邀請台積電創辦人張忠謀擔任今年度的APEC領袖代表。

蔡總統在致詞時表示，這幾年全球供應鏈在變動，張領袖代表的表現，不僅讓台積電成為世界一流企業，也讓台灣在國際舞台上發光發熱。

過去多年來，張領袖代表都是台灣產業界的指標性人物，曾經領導產業，走過亞洲金融風暴、網路泡沫、次貸危機等一次又一次的巨大挑戰。

相信以他卓越的經驗和視野，絕對能夠再一次代表我、代表台灣，和各國領袖交換經驗，為台灣爭取更多國際合作的空間。

蔡總統也請張忠謀代表透過7月16日加開之「非正式領袖閉門會議」表達兩項主張:

(一) 期許APEC組織就成員體各國公平、迅速取得疫苗做更多的努力；

(二) 面對疫後時代的挑戰，APEC成員國也應攜手合作，秉持自由貿易的精神與原則，對全球復甦做出貢獻。

今年亞太經濟合作會議 (APEC) 主辦會員紐西蘭，將於例行11月舉行的經濟領袖會議之外，新增7月16日以視訊方式召開「非正式領袖閉門會議」，共商亞太地區因應疫情及促進經濟復甦的作法。

APEC此次閉門會議主題為「面對武漢肺炎(COVID-19)疫情威脅，亞太區域可掌握哪些合作契機，以因應當前公衛危機，並加速經濟復甦，同時為更美好的未來奠基?」

蔡總統表示，APEC是台灣所參與最重要的國際平台。今年因為全球持續受到疫情衝擊，這次的主辦國紐西蘭，以「攜手協作，共同成長」為年度主題，並特別在11月的會議之前，於7月16日先加開「非正式領袖閉門會議」，希望儘早、儘快謀求亞太地區的疫後經濟復甦。

總統期許張忠謀代表這次與會，持續傳達台灣有意願也有能力與APEC各會員攜手防疫、貢獻國際，與各國一同促進永續且不遺漏任何人的包容性復甦與成長。

張忠謀在致詞中表示，非常榮幸接受總統的任命，今年再次代表她出席APEC領袖會議。APEC這3年來都沒有實體會議。2019年，因為智利發生暴動而臨時取消；2020年因為疫情，主辦國馬來西亞舉辦線上會議，而今年也是因為疫情關係，由主辦國紐西蘭召開線上會議。

張忠謀強調，雖然是線上會議，但是我們仍然有很多機會和領袖們交換意見。對於總統希望他在臨時加開的閉門會議中提出的兩項主張，他和總統有高度的共識，很高興也很榮幸在總統的任命下發表意見。

包括總統府秘書長李大維、國家安全會議秘書長顧立雄、行政院政務委員鄧振中、龔明鑫、外交部長吳釗燮、經濟部長王美花及國家安全會議副秘書長徐斯儉等也在座。

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