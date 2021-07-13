2020年國家資安報告：非法入侵佔七成 勒索軟體攻擊成常態

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）台灣行政院6月發布「109年國家資通安全情勢報告」指出，去（2020）年政府機關通報資安事件為525案，已連續3年有下降趨勢。勒索軟體攻擊已成為常態，採取因應政策及縮短災害復原時間成關鍵。

中央社引述報告指出，去年政府機關通報資安事件525案，依所造成的機密性、完整性及可用性衝擊嚴重度劃分4級，最輕的1級事件去年共451案、2級65案、3級9案，並無4級事件，其中非法入侵占為最大宗，佔通報數68.76%，其餘還包含網頁攻擊、設備問題、阻斷服務（DoS/DDoS）等。

以通報案量來看，近三年有減少趨勢，2018年為754件、2019年674件，2020年則降為525件。

5項資安威脅：個資外洩、勒索軟體攻擊成為常態

報告歸納出政府機關面臨的5項資安威脅，包含持續出現個資遭洩案例、勒索軟體阻斷系統服務運作、物聯網設備因韌體未更新遭植入惡意程式、進階持續性威脅攻擊竊取機敏資料、以及政府機關委外供應鏈遭駭侵。

資安處長簡宏偉指出，去年9案三級資安事件大多屬個資外洩，未來要多宣導機關落實個資防護，開發系統也應落實安全開發流程。

此外，報告也提出警告，大型企業或政府關鍵基礎設施領域已成勒索軟體鎖定的攻擊對象。勒索軟體攻擊已成為常態，如何制定應變措施，以縮短災害復原時間將成為關鍵。

報告指出，各機關應落實系統弱點修補及軟韌體更新作業，設置系統登入密碼應符合複雜性原則，網路架構應有適當區隔及存取控制，重要資料應建立異地備份備援機制，定期辦理營運持續演練。

去年曾發生政府機關委外供應鏈遭駭侵，報告提出，各機關開放機關內部同仁及委外廠商進行遠端維護資通系統時，應採「原則禁止、例外允許」方式辦理，否則也應建立及落實異常行為管理機制，並於結束遠端存取期間後，應確實關閉網路連線，更換遠端存取通道登入密碼。