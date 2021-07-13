嬌生疫苗可引發罕見神經疾病 美國FDA加警語

（台灣英文新聞／ 醫藥組 綜合報導）美國食品暨藥物管理局（FDA）12日為嬌生疫苗加註警語，數據顯示接種該疫苗的6週內，罹患罕見神經疾病的風險增加。嬌生則回應，該病在接種者身上的發病率，僅微高於背景值。

路透社報導，FDA在給嬌生的信函表示，把接種疫苗後罹患吉蘭-巴雷氏症候群（Guillain-Barre Syndrome, GBS）的風險列為「非常低」，然而，民眾接種後若有虛弱、刺痛感、行走困難或臉部運動困難等症狀應就醫。

紐約時報則引述一名熟悉該決定的人士指出，儘管監管機構發現罹患該擊斃的機率低，但在嬌生疫苗的接種者中，發生機率較一般美國人高出3到5倍。

美國約有1280萬人接種僅需一劑的嬌生疫苗，佔已接種人口總數的8％。當局透過疫苗不良反應回報系統中發現，有100例疑似GBS症狀，FDA表示，根據初步報告顯示，其中95％為嚴重案例需要入院治療，有1例死亡案例。

嬌生於官網發布聲明表示，正與主管機關討論GBS案例，雖然現有證據表明嬌生疫苗與罹患GBS風險增加有關聯性，但「不足以確定因果關係」。接種者所通報的GBS發病率僅微高於背景值。

GBS是一種急性多發性神經炎，為罕見神經系統疾病，身體免疫系統會攻擊包裹在神經纖維外的物質「髓鞘」，影響神經傳導。多數病例是由細菌或病毒感染引起，不過大多數患者都能痊癒。有報告稱，罹患新冠肺炎患者也會出現這種症狀。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）聲明，接種嬌生疫苗罹患GBS者多為男性、50歲以上。然而接種輝瑞與莫德納這兩款mRNA疫苗接種者，罹患GBS的案例並未高於預期。