【微解封首日】各風景區人潮量少 石門水庫、合歡山遊客回流

石門水庫園區13日起將適度開放，入園時間從上午8時到下午4時，下午6時前遊客須離開園區。（圖/中央社） 石門水庫園區13日起將適度開放，入園時間從上午8時到下午4時，下午6時前遊客須離開園區。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）13日起全台進入第三級警戒適度鬆綁的「微解封」狀態，大部分風景區適逢上班日未見人潮，不過石門水庫、合歡山傳遊客回流，人車進入園區都需遵守實名制及容留管制。

今（13日）是微解封首日，全台各風景區都設有容留人數管制及實施相關防疫措施，各風景區暫未湧入大量人潮，僅石門水庫園區入園車輛達到總量管制，採取車輛一出一進管制措施。

此外，合歡山地標武嶺周邊也湧現遊客和車輛。根據自由時報，武嶺亭一早就有遊客前往拍照打卡，雖然停車場管制容留量只開放40%，降載的停車場空間已近8成滿。

兩風景區因適逢上班日，加上容留管制關係，人潮並不壅擠，不過合歡山傳有遊客跨越欄杆、攀爬危險區，或無視禁止野炊告示牌，在山上煮火鍋、不戴口罩吃東西，也有民眾於拍照時拉下口罩，可謂亂象頻傳。

其他的風景區，包括新北市碧潭特定風景區、瑞芳特定風景區、十分瀑布園等，只見零星民眾。基隆市和平島公園今日上午僅約20人入場。

桃園市復興區的東眼山國家森林遊樂區，微解封限制700人入園，截至今天中午11時，有300多人入園，尚未採取一出一進制。

雪霸國家公園中，僅武陵遊憩區及汶水園區有零星遊客進入，且人數相當少，雪見遊憩區更是乏人問津。阿里山國家森林遊樂區的容留管制則從三級警戒前的4355人下修為3000人，首日入園人數不多。

台中市麗寶樂園渡假區，今天共有300多人預約探索世界，上午約近100人進場，而賽車場今天預約卡丁車約30人，民眾進場前須通過消毒防疫門並完成實聯制登記。

劍湖山世界上午9時開放入園，並祭出門票優惠吸引遊客。根據園方統計，今日上午約有100多人入園。

屏東縣國立海洋生物博物館微解封後採預約制，今日有100人預約。花蓮海洋公園微解封每天人數上限4800人，開園首日上午有100多名遊客入園。

台北市立動物園及台北市兒童新樂園皆因特殊因素，維持暫停開放。台北市立動物園表示，為避免園內瀕危珍稀保育動物感染風險，且實名制難以避免遊客群聚行為，因此持續封園。台北市兒童新樂園則因設施有互動性，為避免接觸感染，維持暫停開放。