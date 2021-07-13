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更新【台灣宮廟微解封】北市大龍峒保安宮「防疫計畫」通過　今起開放參拜

▲大龍峒保安宮今天(13日) 上午9時接獲北市府民政局通知，防疫計畫已通過審查，因此在10時5分開放信徒入內參拜。▲內政部9日表示，目前宗教場所內部仍以暫不對外開放為原則，已登記立案的宗教團體，若能落實各項防疫工作，並依「宗教場所防疫管理措施指引」擬具防疫計畫，報經主管機關同意後，得有條件開放一般民眾入內參拜。

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By 宇妍, 台灣英文新聞
2021/07/13 18:24
國內COVID-19疫情尚未完全退燒，目前維持全台防疫3級警戒狀態。圖為7月9日台北市保安宮尚未開放進入，民眾在門外拜拜，祈求平安。中央...

國內COVID-19疫情尚未完全退燒，目前維持全台防疫3級警戒狀態。圖為7月9日台北市保安宮尚未開放進入，民眾在門外拜拜，祈求平安。中央...

更新時間: 2021-07-13 18:23

首次發稿: 2021-07-13 15:16

更新【台灣宮廟微解封】北市大龍峒保安宮「防疫計畫」通過　今起開放參拜

更新【台灣宮廟微解封】北市大龍峒保安宮「防疫計畫」通過　今起開放參拜圖/衛生福利部

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台北大龍峒保安宮盼率先全台「微解封」，昨天(12日) 北市府認為尚須向中央請示，因此暫緩開放。不過保安宮今天(13日) 表示，上午9時接獲通知，防疫計畫通過審查，目前已有信徒入內參拜，參拜也需保持社交距離。

更新【台灣宮廟微解封】北市大龍峒保安宮「防疫計畫」通過　今起開放參拜

全國3級防疫警戒延至7月26日，13日起微解封，台北市大龍峒保安宮遞交防疫計畫送北市府審查，市府13日早上放行，保安宮上午10時已開放信眾入內參拜。中央社

大龍峒保安宮董事長廖武治，今天上午9時接獲台北市政府民政局通知，防疫計畫已通過審查，因此在10時5分就開放信徒入內參拜，目前陸續有信徒進來，人沒有很多。

中央社引述廖武治說，疫情期間民眾仍需要神明的慰藉，大家都希望進來拜拜保平安，如果一直不讓信徒入內是不對的。

民政局長藍世聰昨天說明，昨在府級會議上提出保安宮已依內政部規定送交防疫計畫到局裡審查，但衛生局認為依據疾管署的規定，開放宮廟不恰當，因此今天會向中央釐清規定。

內政部9日表示，中央流行疫情指揮中心宣布延長全國疫情警戒第3級至7月26日，宗教場所內部仍以暫不對外開放為原則(如下圖) ，但已登記立案的宗教團體，若能落實各項防疫工作，並依「宗教場所防疫管理措施指引」擬具防疫計畫，報經主管機關同意後，得有條件開放一般民眾入內參拜。

【台灣宮廟微解封】北市大龍峒保安宮「防疫計畫」通過審查　今起開放參拜

更新【台灣宮廟微解封】北市大龍峒保安宮「防疫計畫」通過　今起開放參拜圖/台北市政府
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