台灣7/13增28例本土新冠肺炎、6例死亡

台灣7/13新增28例本土新冠肺炎及1例境外移入；另確診個案中新增6例死亡。（圖取自中央流行疫情指揮中心記者會） 台灣7/13新增28例本土新冠肺炎及1例境外移入；另確診個案中新增6例死亡。（圖取自中央流行疫情指揮中心記者會）

（台灣英文新聞／朱明珠）中央流行疫情指揮中心今(13)日公布國內新增29例COVID-19確定病例，分別為28例本土及1例境外移入；另確診個案中新增6例死亡。



指揮中心表示，今日新增之28例本土病例(其中11例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為18例男性、10例女性，年齡介於未滿10歲至80多歲，發病日介於今(2021)年6月26日至7月12日。個案分布以新北市15例為最多，其次為臺北市9例，桃園市2例，苗栗縣及臺中市各1例；其中16例為已知感染源、3例關聯不明、9例調查中，相關疫情調查持續進行中。



指揮中心說明，今日新增6例死亡個案，為4例男性、2例女性，年齡介於60多歲至80多歲，發病日介於5月12日至6月18日，確診日介於5月16日至6月19日，死亡日介於7月4日至7月12日。





指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月11日累計公布14,050位確診個案中，已有11,901人解除隔離，解隔離人數達確診人數84.7%。



指揮中心表示，今日新增1例境外移入個案(案15387)，為本國籍40多歲男性，6月30日自印尼入境，持搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫並採檢，7月1日結果為陰性；7月8日出現輕微發燒與肌肉痠痛等症狀，7月11日仍未緩解，由衛生單位安排採檢，於今日確診。個案檢疫期間無接觸他人，同機旅客均已入住集中檢疫所，故無匡列接觸者。



指揮中心統計，截至目前國內累計15,302例確診，分別為1,204例境外移入，14,045例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；確診個案中，累計105例移除為空號。

2020年起累計747例COVID-19死亡病例，其中739例本土，個案居住縣市分布為新北市370例、臺北市286例、基隆市25例、桃園市21例、彰化縣13例、新竹縣10例、臺中市4例、宜蘭縣、苗栗縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、南投縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。



指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。