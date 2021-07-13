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新冠疫情擴大貧富差距 中南美洲陷糧食危機與動亂

古巴有上千人走上街頭抗議經濟惡化、物價攀升與糧食、藥物不足窘境，然而受到共產政府強力的打壓...

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By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2021/07/13 22:35
圖為古巴數百名反政府示威群眾在哈瓦那街頭上抗議糧食短缺及民生物資飆漲。（美聯社圖片）

圖為古巴數百名反政府示威群眾在哈瓦那街頭上抗議糧食短缺及民生物資飆漲。（美聯社圖片）

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）新冠肺炎疫情爆發以來，各國面臨了頻繁的疫情惡化、封城、疫情好轉、解封，然後疫情再度惡化後不斷重啟的循環，在經濟的壓力之下，有時候政府與人民也不得不做出選擇。

根據聯合國農糧署(FAO)統計，由於疫情的爆發，2020年全球陷於飢餓的人數增加了約1.18億，總人數來到7.68億，而被迫屈就於較差品質、較少食物量的人則增加了3.18億，總人數突破了23.8億，上一次增加這麼多飢餓人口已經是將近15年前的事情。

在美國與歐洲等較先進的國家，接近完全就業、社會安全網、以及遠距工作的可能性，讓陷入困境的人得以獲得緩衝，因此陷入糧食危機者的比例僅少量增加，從7.7%上升至8.8%左右，但是開發中國家就沒有這麼幸運了，成千上萬的非正式勞工和有限的政府扶助，大大地增加了問題的嚴重性。

雖然亞洲和非洲是傳統上糧食安全不足的地區，中南美洲與加勒比海一帶卻因為新冠肺炎疫情嚴重，加上當地政府治理與公共服務績效不彰，而成了疫情下饑餓狀況惡化最嚴重的地區，陷於飢餓的人口直接從約9%暴增至40.9%，隨著疫情時好時壞，中產階級的收入大幅減少，跌入貧窮的深淵，而本來就貧窮者狀況自然更堪憂。

在曾經成功於20年內將國內貧窮、營養不良人口數減半的祕魯，貧富差距正因疫情而加速擴大，由於較貧困者在疫情中失去的財富遠比富裕階層來的多，貧窮人口已從20%增加到30%，許多家庭的日收入跌到10美元以下，甚至無力再負擔水電與瓦斯支出。

古巴則有上千人走上街頭抗議經濟惡化、物價攀升與糧食、藥物不足窘境，這受到共產政府強力的打壓，警察不只任意逮捕示威者，還毆打並用胡椒噴霧進行攻擊，就連美聯社的記者都在抗議活動中受傷。

面對民眾的憤怒情緒，古巴共和國主席卡奈(Miguel Díaz-Canel)將騷亂歸咎於美國的制裁，並指控抗議者是美國雇用來擾亂國家秩序的傭兵，呼籲支持者「奮起革命」與抗議者對抗。

美國駐拉丁美洲首席外交官茱莉·鄭(Julie Chung)則在推特上推文指出，對於古巴政府的態度深感擔憂。
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