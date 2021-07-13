新冠疫情擴大貧富差距 中南美洲陷糧食危機與動亂

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）新冠肺炎疫情爆發以來，各國面臨了頻繁的疫情惡化、封城、疫情好轉、解封，然後疫情再度惡化後不斷重啟的循環，在經濟的壓力之下，有時候政府與人民也不得不做出選擇。
根據聯合國農糧署(FAO)統計，由於疫情的爆發，2020年全球陷於飢餓的人數增加了約1.18億，總人數來到7.68億，而被迫屈就於較差品質、較少食物量的人則增加了3.18億，總人數突破了23.8億，上一次增加這麼多飢餓人口已經是將近15年前的事情。
在美國與歐洲等較先進的國家，接近完全就業、社會安全網、以及遠距工作的可能性，讓陷入困境的人得以獲得緩衝，因此陷入糧食危機者的比例僅少量增加，從7.7%上升至8.8%左右，但是開發中國家就沒有這麼幸運了，成千上萬的非正式勞工和有限的政府扶助，大大地增加了問題的嚴重性。
雖然亞洲和非洲是傳統上糧食安全不足的地區，中南美洲與加勒比海一帶卻因為新冠肺炎疫情嚴重，加上當地政府治理與公共服務績效不彰，而成了疫情下饑餓狀況惡化最嚴重的地區，陷於飢餓的人口直接從約9%暴增至40.9%，隨著疫情時好時壞，中產階級的收入大幅減少，跌入貧窮的深淵，而本來就貧窮者狀況自然更堪憂。
在曾經成功於20年內將國內貧窮、營養不良人口數減半的祕魯，貧富差距正因疫情而加速擴大，由於較貧困者在疫情中失去的財富遠比富裕階層來的多，貧窮人口已從20%增加到30%，許多家庭的日收入跌到10美元以下，甚至無力再負擔水電與瓦斯支出。
古巴則有上千人走上街頭抗議經濟惡化、物價攀升與糧食、藥物不足窘境，這受到共產政府強力的打壓，警察不只任意逮捕示威者，還毆打並用胡椒噴霧進行攻擊，就連美聯社的記者都在抗議活動中受傷。
面對民眾的憤怒情緒，古巴共和國主席卡奈(Miguel Díaz-Canel)將騷亂歸咎於美國的制裁，並指控抗議者是美國雇用來擾亂國家秩序的傭兵，呼籲支持者「奮起革命」與抗議者對抗。
美國駐拉丁美洲首席外交官茱莉·鄭(Julie Chung)則在推特上推文指出，對於古巴政府的態度深感擔憂。