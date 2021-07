WHO專家：勿混打新冠疫苗　這是個「危險趨勢」

(台灣英文新聞/朱明珠 綜合外電報導)COVID-19病毒不斷變異,為增加疫苗防護力,部分國家已開始進行「混打疫苗」計畫,但世界衛生組織(WHO)首席科學家斯瓦米納坦12日表示,混打疫苗是個「危險趨勢」,因為就混打對人體健康影響的相關科學研究資料還很少 。

斯瓦米納坦(Soumya Swaminathan)在線上簡報中說:「混打疫苗是個有點危險的趨勢,關於混和施打不同廠牌的COVID-19疫苗的利弊,我們目前缺乏資料和證據。」

她說,「目前關於混打的數據有限,正在進行研究,我們需要等待。或許在未來這是一個非常好的方法,但目前我們只有阿斯特捷利康(AstraZeneca)的數據,其次是輝瑞/BNT疫苗」。

她強調,「一旦民眾開始決定何時(混打)、何人將接種第2、第3和第4劑疫苗時,就會造成這些國家的混亂。」

會議結束後,斯瓦米納坦在推特上進一步解釋,希望大家應該遵循公共衛生建議,不要私自混打疫苗或施打額外劑量。她表示,公共衛生機構僅能根據現有數據提供建議,但混打各種疫苗的研究正在進行中,因為免疫原性和安全性都需要評估。

Individuals should not decide for themselves, public health agencies can, based on available data. Data from mix and match studies of different vaccines are awaited - immunogenicity and safety both need to be evaluated https://t.co/3pdYj4LUdz