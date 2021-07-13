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WHO專家：勿混打新冠疫苗　這是個「危險趨勢」

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/07/13 12:39
WHO首席科學家斯瓦米納坦12日建議，不要混合施打不同廠牌的COVID-19疫苗。（圖取自facebook.com/WHO）

WHO首席科學家斯瓦米納坦12日建議，不要混合施打不同廠牌的COVID-19疫苗。（圖取自facebook.com/WHO）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）COVID-19病毒不斷變異，為增加疫苗防護力，部分國家已開始進行「混打疫苗」計畫，但世界衛生組織（WHO）首席科學家斯瓦米納坦12日表示，混打疫苗是個「危險趨勢」，因為就混打對人體健康影響的相關科學研究資料還很少 。

斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）在線上簡報中說：「混打疫苗是個有點危險的趨勢，關於混和施打不同廠牌的COVID-19疫苗的利弊，我們目前缺乏資料和證據。」

她說，「目前關於混打的數據有限，正在進行研究，我們需要等待。或許在未來這是一個非常好的方法，但目前我們只有阿斯特捷利康（AstraZeneca）的數據，其次是輝瑞／BNT疫苗」。

她強調，「一旦民眾開始決定何時（混打）、何人將接種第2、第3和第4劑疫苗時，就會造成這些國家的混亂。」

會議結束後，斯瓦米納坦在推特上進一步解釋，希望大家應該遵循公共衛生建議，不要私自混打疫苗或施打額外劑量。她表示，公共衛生機構僅能根據現有數據提供建議，但混打各種疫苗的研究正在進行中，因為免疫原性和安全性都需要評估。
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新冠疫苗
WHO
世界衛生組織
混打疫苗

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