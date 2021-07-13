最愛台灣豬血糕、義美小泡芙！贈台疫苗推手立陶宛副外長專訪談愛台灣

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）立陶宛贈台疫苗推手副外長艾德梅納斯（Mantas Adomėnas）接受《天下》獨家專訪，細數幾年來為民主價值做出的奮鬥，更強調友台作為是立陶宛政府目前的重心。

立陶宛外交部副部長艾德梅納斯（Mantas Adomėnas）日前受《天下雜誌》獨家專訪，說明對自由民主價值的堅持，以及對台灣的熱愛。作為立陶宛捐贈台灣2萬劑AZ疫苗的推手，艾德梅納斯認為愛好自由的國家應該要互相幫忙，並共同抵禦霸權。

根據《天下雜誌》，艾德梅納斯身為立陶宛政壇旗幟鮮明的友台派，早在10年前就和台灣結緣。時任國會議員的他，每隔2到3年就會訪台，更曾讓女兒至台灣大學中文系當交換學生一年。

熱愛台灣的艾德梅納斯，對於台灣在地美食豬血糕情有獨鍾，對於特殊的製程與味道一點也不怕。他表示，女兒曾教導他領略豬血糕的美味，因此他對豬血糕混著香菜、花生粉的味道讚不絕口，只要來到台灣，就會到夜市品嚐豬血糕。

艾德梅納斯也是義美小泡芙的粉絲。2019年他來台參加世界自由民主聯盟大會，在義美總經理高志明力邀下，艾德梅納斯特別抽空到義美的食安實驗室參觀。他形容義美小泡芙吃起來就像台灣，「既傳統又現代。」

台灣本土疫情爆發後，艾德梅納斯得知台灣取得疫苗有困難，聯手內閣其他友台成員提案，在6月時把台灣加進疫苗捐贈名單中。他強調「和台灣的關係，是現任政府的重心。」立陶宛政府六月即宣布贈台2萬劑AZ疫苗，作為台灣過去向其捐贈10萬片醫療口罩之答禮。

在《天下雜誌》的專訪中，艾德梅納斯也提到立陶宛與中國的關係。艾德梅納斯擔任副外長後，立陶宛新政府更加強調民主自由價值。新政府就任後才不到半年，就退出17+1中國—中東歐合作機制。

政治學專家指出，立陶宛在經濟上對中國的依賴性較低，加上在安全上高度依賴美國，即使立陶宛與中國有潛在的經貿合作可能，新政府在對中關係上仍採親台疏中立場。

艾德梅納斯認為「我們需要的不是17+1，而是27+1。」面對中國威脅日益壯大，立陶宛在內的歐盟27國應採取一致的對中策略。

《天下雜誌》指出，隨著和中國漸漸疏遠，立陶宛把重心放在加強與其他亞太國家的關係，除了台灣，立陶宛也將在韓國、新加坡設立經貿辦事處，並在澳洲成立大使館。

在艾德梅納斯的努力下，立陶宛與台灣政治官方層級的互動提升之外，他更和立陶宛各界人士共同推動雙方學術、商業、文化交流的「立陶宛—台灣論壇」，拓寬台灣和立陶宛的合作關係。