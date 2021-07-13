子宮肌瘤患者該怎麼坐月子才不會養大肌瘤　中醫師解析

【健康醫療網／編輯部整理】台灣俗語「生贏雞肉香，生輸四塊板」，生產確實是女性一生中的生死大事，正確坐月子絕對是改變婦女體質最有效的方式，在服用3-5天的生化湯後，身體有子宮肌瘤的產婦常常會有疑問到底坐月子哪寫可以吃那些不能吃？

周宗翰中醫師表示生化湯服用完後同時，患者肌瘤的女性建議要以補氣為優先，減少補血的藥材，飲食要著重「補脾胃」，好的脾胃功能才能將營養有效吸收，並傳達到需要的地方，能帶給媽咪好氣色，也能減少產後腰痠背痛、掉髮等狀況。

產婦在坐月子時，服用麻油雞、十全大補湯，已成傳統，不過，如果是患有子宮肌瘤的女性，則建議生薑羊肉湯，避免再食用過多的當歸、川芎等養血的中藥，會建議常用的四物湯改成四神湯，而補腎的杜仲、續斷、骨碎補等補腎中藥還是可以酌加食用，最好是以黃耆，白朮等補氣藥為優先選擇藥材。

究竟罹患子宮肌瘤婦女在坐月子上該注意什麼呢？要預防坐月子導致肌瘤增長首先就要了解為何會者子宮肌瘤。

子宮肌瘤是相當常見的一種婦科疾病，目前西方醫學尚未確定機轉，大多歸咎於雌激素不正常的分泌，而就中醫觀點來說，子宮肌瘤在中醫屬於癥瘕、積聚所造成的一種婦女疾病，多好發於痰瘀寒凝、氣滯血瘀的體質的患者身上。而造成此類體質形成的原因，主要與個人不良的生活，及飲食習慣有關，其中又以飲食占最重要的關鍵。因此，想要預防、改善子宮肌瘤的症狀，最重要的還是從調整飲食習慣做起。

首先忌！涼性食物

寒涼食物多具有清熱、瀉火和解毒的作用，適合熱性體質者食用，但生產完後體質偏虛弱最好避免。冰品和寒涼食物會造成子宮微循環障礙加速子宮肌瘤體質的生成。飲食方面可避開生食如：瓜果類、白菜、白蘿蔔等，涼性食物會阻礙子宮血液循環，導致氣血循環不暢而產生子宮肌瘤等病變，子宮肌瘤產婦食用務必煮熟或炒熟以降低寒性，且攝取不宜過量。

忌！發性食物

除了減少食用寒涼的冰涼飲品、冰品外，有子宮肌瘤問題的民眾，也應避免、減少食用採取油炸、燒烤等烹飪方式烹煮的食物。這一類型的食物，被中醫視為發性食物的一種，除了烹調方式差異，改變食物性質形成發性食物外，常見的鵝肉、羊肉、蝦、蟹，乃至花椒、胡椒、薑等調味料，都屬於發性食物的一種，食用過多容易養出躁熱體質，對治療子宮肌瘤恐造成反效果，因此要盡量避免。

忌！滋補藥膳

患有子宮肌瘤的婦女不適合食用具有熱補效果的食物，不管是補藥或藥膳，尤其是中醫藥膳食補中常見的十全排骨湯、四物雞、八珍湯、薑母鴨、羊肉爐等主打滋補、養生的藥膳更應避免食用，以免滋補過頭，反讓肌瘤吸收過多的營養，而產生病變、增大的可能。預防子宮肌瘤生成，飲食需特別注意的是「小心過度進補」，標榜補身美顏美容的雪蛤膏、羊胎盤素、蜂王乳、雞皮及動物內臟等食物，最容易殘留大量動物性雌激素，攝取過量易誘發子宮病變。即使是桂圓紅棗茶，無論患有子宮肌瘤或虛寒體質的人，都要適量而止，夏天每週以一杯為限，每杯約250∼300毫升，冬天最多每週2杯。

忌！富含雌激素的食物

以中醫角度來看，山藥、蜂王乳、紫河車、甲魚、豆類等含有豐富維生素E、女性荷爾蒙、雌激素的食物，應減少食用，以免過於滋補，反造成子宮肌瘤的增生、擴大。至於經常飲用的豆漿，由於其性質較平和，只要控制每日的飲用量（約500毫升以內），一個星期喝2次就好，同時，減少黃豆、豆類食品的攝取，則不需過度擔憂刺激子宮肌瘤而造成其增生、惡化的情況發生。

山藥正確吃

山藥有補肝、補腎的作用，由於山藥屬於薯芋科，以澱粉居多，有補充元氣之作用。不過，山藥裡有荷爾蒙雌激素以及類雌激素，會讓子宮內膜增生，若是女性荷爾蒙不穩定，同時有服用添加類雌激素的食物，將會破壞體內雌激素、黃體素平衡而造成病變，如子宮內膜異位、子宮肌瘤或是乳房纖維腫脹，因此這類女性不宜大量吃山藥。

部份媽咪受限於自己有「子宮肌瘤」問題而綁手綁腳，擔心不能進補、擔心刺激肌瘤增大，這些過多的擔心也讓自己變得神經兮兮，因而錯失了絕佳的坐月子時期。其實呢，別太過慌張！只要選對食物，杜絕雌激素過多、過於滋補的食品，健康呷巧也呷好，一樣能讓你美美坐月子！

（文章授權提供／臺北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師 周宗翰中醫師）

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=50687

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